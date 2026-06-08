41.7 % زيادة في رصيد المصرف المركزي من الذهب خلال عام

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من السبائك الذهبية بقيمة 812 مليون، خلال شهر أبريل الماضي إلى 40.816 مليار درهم مقارنة بنحو 40.004 مليار درهم في مارس 2026.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنسبة 41.7% خلال شهر أبريل الماضي على أساس سنوي تعادل نحو 12.02 مليار درهم ليبلغ 40.816 مليار درهم مقابل 28.791 مليار درهم في نهاية أبريل 2025، مؤكدة أن رصيد الذهب ارتفع بنسبة 7.6% خلال الأربعة أشهر الأولي من العام الحالي وبما يعادل 2.91 مليار درهم وذلك مقابل 37.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025.

بنوك أبوظبي

وإلى ذلك كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي نمو أصول بنوك أبوظبي خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 17.5% على أساس سنوي لتصل إلى 2.692 تريليون درهم مقابل نحو 2.29 تريليون درهم في نهاية أبريل 2025 بزيادة تعادل نحو 402 مليار درهم. وتراجعت أصول بنوك أبوظبي بنسبة 1.2% خلال شهر أبريل وبنحو 32.6 مليار درهم حيث كانت قد سجلت 2.725 تريليون درهم في نهاية الشهر السابق.

ووفق بيانات المصرف المركزي ضمن تقرير المؤشرات المصرفية استناداً إلى موقع المكتب الرئيسي للبنك، فقد بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك أبوظبي نحو 1.26 تريليون درهم في أبريل الماضي مقابل نحو 1.069 تريليون درهم في أبريل من العام 2025 بزيادة تعادل نحو 190.7 مليار درهم وبنسبة نمو 17.8% على أساس سنوي. وأكدت أن الائتمان المقدم من بنوك أبوظبي ارتفع بنسبة 0.9% خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مارس تعادل 11.7 مليار درهم، ليصل إلى 1.26 تريليون درهم، مقارنة بـ1.248 تريليون درهم بنهاية مارس 2025، لافتة إلى أن إجمالي الائتمان الذي قدمته بنوك أبوظبي (للقطاع الخاص) زاد خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 7.9% على أساس سنوي تعادل 49.6 مليون درهم ليصل إلى 676.8 مليار درهم مقارنة بنحو 627.2 مليار درهم في أبريل 2025، فيما زاد الائتمان الذي قدمته بنوك أبوظبي للقطاع الخاص بنسبة 0.7% خلال شهر حيث كان قد سجل 671.9 مليار درهم في مارس 2026 ما يمثل زيادة بنحو 4.9 مليون درهم.

وأظهرت بيانات «المركزي» أن إجمالي استثمارات بنوك أبوظبي زادت بنحو 68 مليار درهم وبنسبة 16.6% على أساس سنوي لتبلغ 476.9 مليار درهم في أبريل الماضي مقابل 408.9 مليار درهم في أبريل 2025. وذكرت أن استثمارات بنوك أبوظبي زادت بنسبة 3.7% أو بنحو 17.2 مليار درهم، خلال شهر أبريل مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 476.9 مليار درهم في أبريل الماضي، مقارنة مع 459.7 مليار درهم بنهاية مارس 2026.

وأشارت البيانات إلى أن ودائع بنوك أبوظبي نمت بنسبة 15% خلال شهر أبريل الماضي على أساس سنوي، وبمقدار 202.9 مليار درهم لتزيد على 1.552 تريليون درهم مقارنة مع 1.349 تريليون درهم في أبريل 2025، موضحة أن بنوك أبوظبي سجلت انخفاضاً في ودائعها بنسبة 0.8% خلال شهر تعادل 13.6 مليار درهم، لتصل إلى 1.552 تريليون درهم، مقارنة بـ1.565 تريليون درهم، بنهاية مارس الماضي.