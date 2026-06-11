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اقتصاد

تكريم 21 فائزاً بـ«جائزة الشارقة للتميُّز 2025» 24 يونيو

تكريم 21 فائزاً بـ«جائزة الشارقة للتميُّز 2025» 24 يونيو
11 يونيو 2026 18:44


الشارقة (الاتحاد)

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برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، تحتفي غرفة تجارة وصناعة الشارقة في 24 يونيو الجاري بالفائزين بـ«جائزة الشارقة للتميز» في دورتها لعام 2025، وذلك خلال حفل رسمي يشهد تكريم 21 فائزاً في قطاعات الأعمال المختلفة تقديراً لأدائهم المؤسسي الاستثنائي في 8 فئات رئيسية استوفى الفائزون معايير استحقاقهم لها.
وتأتي الدورة الحالية لتؤكد المكانة الرائدة للجائزة بوصفها مرجعاً أساسياً وموثوقاً للتميّز المؤسسي والنمو المستدام في المنطقة، محققةً قفزة نوعية جديدة تمثّلت في تسجيل زيادة بنسبة 15% في أعداد المشتركين والمتسابقين مقارنةً بالدورة السابقة، وهو ما يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الجائزة ضمن منظومة ومجتمع الأعمال المحلي والخليجي ومجتمعات الاستثمار الإقليمية، من خلال تبنّيها المستمر لأرقى المعايير العالمية واتساع قاعدة مشاركاتها بما يُرسّخ مكانتها.
وقطعت الجائزة في دورتها لعام 2025 شوطاً متقدماً في أتمتة جميع عملياتها عبر إطلاق المنصة الرقمية الجديدة التي صُمّمت لتوفّر تجربة استخدام ميسّرة وذكية عزّزت من كفاءة ومرونة العمليات للمشاركين والمُقيّمين والمحكّمين، حيث تزامن إطلاق المنصة الإلكترونية مع اعتماد نموذج عالمي جديد للتقييم مبني على معايير الجيل الرابع، بما يضمن أعلى درجات الدقة والموضوعية في اختيار الفائزين والمواكبة الشاملة لأحدث ممارسات الريادة المؤسسية العالمية.
وتتكامل فئات الجائزة الثمانية في الدورة الحالية لتغطي مختلف أركان المنظومة الاقتصادية والمسؤولية المجتمعية، حيث شاركت فيها منشآت ومؤسسات ورواد أعمال عبر فئات: «جائزة الشارقة للتوطين الخليجية»، و«جائزة الشارقة للتميز الخليجية»، و«جائزة الشارقة للتميز»، و«جائزة الشارقة لرواد الأعمال»، و«جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، و«جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية»، و«جائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة»، بالإضافة إلى «جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية».ويشهد الحفل تكريم المنشآت الاقتصادية الفائزة ورواد الأعمال المتميزين احتفاءً بنجاحاتهم الاستثنائية، إلى جانب الاحتفاء بجهود لجان التحكيم وفرق التقييم التي أشرفت على تطبيق النموذج العالمي الجديد، بالإضافة إلى تكريم الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والإعلاميين الذين يُسهمون في دعم هذا الحدث الاقتصادي البارز الذي يُرسّخ ريادة الإمارة.

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