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اقتصاد

مؤتمر «إعادة الهيكلة المالية للشركات» ينطلق غداً في أبوظبي

مؤتمر «إعادة الهيكلة المالية للشركات» ينطلق غداً في أبوظبي
16 يونيو 2026 19:30


تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر إعادة الهيكلة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «FRC» غداً في أبوظبي، بمشاركة نخبة من الشركات الكبرى والمكاتب العائلية، والبنوك، ومؤسسات الائتمان الخاص، وصناديق التحوط، وصناع السياسات، وشركات الاستشارات المتخصصة في إعادة الهيكلة، والمكاتب القانونية، إلى جانب مجموعة واسعة من الأطراف المعنية.

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وتستضيف وزارة العدل مؤتمر«FRC 2026» الذي يُعقد يومي 17 و18 يونيو الجاري، ويجمع كبار صناع القرار والخبراء والممارسين لتبادل الرؤى والخبرات، وبناء الشراكات، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل قطاع إعادة الهيكلة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويناقش المؤتمر عدداً من أبرز القضايا التي تواجه القطاع اليوم، بدءاً من الحفاظ على استمرارية الشركات القابلة للحياة وتعزيز نتائج التعافي، وصولاً إلى تطوير استراتيجيات إدارة القروض المتعثرة، وتوجيه رؤوس الأموال نحو الفرص الاستثمارية المتعثرة، وتعزيز الثقة في منظومة إعادة الهيكلة بالمنطقة.
وقالت فاطمة محمد المطوع، رئيسة وحدة التنظيم المالي والإفلاس بوزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن ضمان حصول الشركات التي تواجه تحديات مالية على أدوات فعالة لإعادة الهيكلة تظل أولوية رئيسة في البيئة الاقتصادية الحالية، وفي وزارة العدل، نلتزم بتطوير إطار قوي ومتوازن لإعادة الهيكلة، يحمي الشركات ويحافظ على القيمة ويصون مصالح الدائنين والاقتصاد على حد سواء، وقد شهدت دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة إصلاحات جوهرية شملت تحديث قوانين الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية، وتهدف هذه الأطر إلى تشجيع الشركات على إعادة الهيكلة بصورة فعالة وتجنب التصفية متى ما كان ذلك ممكناً.

المصدر: وام
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