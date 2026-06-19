«مالية دبي» تنظم منتدى الابتكار واستشراف المستقبل في الإدارة المالية



دبي (الاتحاد)

أعلنت مالية دبي عن نجاح أعمال «منتدى دبي للابتكار واستشراف المستقبل في الإدارة المالية»، الذي أقيم بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والخبراء والمتخصصين في مجالات الإدارة المالية والابتكار وصنع السياسات المستقبلية، من الحكومة والقطاع الأكاديمي.

وشكّل المنتدى منصة معرفية وحوارية لاستعراض أحدث الممارسات والتوجهات العالمية في الابتكار المالي واستشراف المستقبل، ودورهما في تطوير منظومة العمل الحكومي، وتعزيز كفاءة الإدارة المالية، ودعم جاهزية المؤسسات الحكومية لمواكبة المتغيرات المتسارعة.

وأكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن المنتدى يجسّد التزام الدائرة بترسيخ ثقافة الابتكار واستشراف المستقبل في العمل الحكومي، بما ينسجم مع طموحات القيادة الرشيدة للارتقاء بمنظومة الإدارة المالية الحكومية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، مشيراً إلى أن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في المجالات الاقتصادية والتقنية تفرض على القطاع المالي الحكومي تبني نهج أكثر مرونة واستباقية في التخطيط وصناعة القرار.

وقال معاليه في كلمة له أمام المنتدى إن تطوير منظومة الإدارة المالية لم يعد يقتصر على تحديث الأدوات والإجراءات، بل أصبح يتطلب إعادة التفكير في نماذج العمل، وتبني حلول مبتكرة تعزز الكفاءة وترتقي بجودة الخدمات، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز جاهزية الحكومات للمستقبل، موضحاً أن استشراف المستقبل «بات ضرورة حتمية لضمان قدرة المؤسسات الحكومية على مواجهة التحديات واقتناص الفرص وبناء سياسات أكثر مرونة وقدرة على التكيف.

من ناحيته، أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن المنتدى يجسد أهمية التكامل بين تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات البشرية، باعتبارهما عنصرين متلازمين في تعزيز جاهزية المؤسسات للمستقبل.

وأكد عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في مالية دبي، أن الابتكار واستشراف المستقبل عنصران أساسيان في تطوير منظومة الإدارة المالية الحكومية، وتمكينها من مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، قائلًا إن المرحلة المقبلة، تتطلب تبني نهج أكثر استباقية في التخطيط المالي وإعداد الموازنات الحكومية، يرتكز على توظيف البيانات والتحليلات المستقبلية والسيناريوهات المتعددة لدعم صناعة القرار وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد.

وشهد المنتدى عقد عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة، تناولت موضوعات محورية شملت توظيف الاستشراف في صنع السياسات واتخاذ القرار، ومستقبل الإدارة المالية الحكومية، والابتكار المالي والتقنيات الحديثة، بجانب دور البيانات الضخمة والسيناريوهات المستقبلية في تعزيز كفاءة القرار الحكومي ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية.