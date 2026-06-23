الثلاثاء 23 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

انطلاق أعمال اجتماع مجلس متعاملي «غرفة رأس الخيمة»

انطلاق أعمال اجتماع مجلس متعاملي «غرفة رأس الخيمة»
23 يونيو 2026 18:55


رأس الخيمة (الاتحاد)
انطلقت أعمال «الاجتماع الأول لمجلس المتعاملين» الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بمقرها اليوم، ودعت إليه عدد كبير من الشركات والمؤسسات الأعضاء بهدف الاستماع إلى آرائها وملاحظاتها ومقترحاتها حول الخدمات التي تقدمها الغرفة، بما يسهم في تطوير وتحسين رحلة المتعاملين وفق تطلعاتهم واحتياجاتهم.
حضر الاجتماع الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين، وذلك ضمن جهود الغرفة المستمرة لتعزيز تجربة المتعامل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، والإسهام في خلق بيئة أعمال متكاملة لتعزيز ثقة المستثمرين بالآفاق الواعدة للاقتصاد بالإمارة.
وأكد النعيمي حرص غرفة التجارة على تمكين مجتمع الأعمال بالإمارة من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشريعية محفّزة للنمو، واستشراف الفرص الواعدة في الأسواق، سواء المحلية أو الإقليمية والعالمية، وتنمية القطاعات ذات الأولوية، مشيراً إلى الحرص على مواصلة الجهود للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الغرفة، لتطوير الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات أجندة إمارة رأس الخيمة الاقتصادية.
تم خلال الاجتماع، مناقشة أبرز التحديات التي يواجهها المتعاملون، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات التطويرية، التي من شأنها الإسهام في تعزيز جودة الخدمات، وتسريع وتيرة الإجراءات.

 

غرفة رأس الخيمة
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير قطر في ضحايا حادث منطقة رأس لفان الصناعية
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير قطر في ضحايا حادث منطقة رأس لفان الصناعية
اليوم 21:29
«ِمتحف التاريخ الطبيعي» في أبوظبي يوسِّع جولاته المدرسية
الترفيه
«ِمتحف التاريخ الطبيعي» في أبوظبي يوسِّع جولاته المدرسية
اليوم 21:01
إحدى أعظم قصص كأس العالم.. الرأس الأخضر و«الدرب أخضر»
الرياضة
إحدى أعظم قصص كأس العالم.. الرأس الأخضر و«الدرب أخضر»
اليوم 21:00
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد جهاز أبوظبي للاستثمار بمناسبة احتفاء الجهاز بالذكرى الـ 50 لتأسيسه
اليوم 20:54
جاتوزو مدرباً للاتسيو بعد أشهر من إخفاقه مع المنتخب
الرياضة
جاتوزو مدرباً للاتسيو بعد أشهر من إخفاقه مع المنتخب
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©