انطلاق أعمال اجتماع مجلس متعاملي «غرفة رأس الخيمة»



رأس الخيمة (الاتحاد)

انطلقت أعمال «الاجتماع الأول لمجلس المتعاملين» الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بمقرها اليوم، ودعت إليه عدد كبير من الشركات والمؤسسات الأعضاء بهدف الاستماع إلى آرائها وملاحظاتها ومقترحاتها حول الخدمات التي تقدمها الغرفة، بما يسهم في تطوير وتحسين رحلة المتعاملين وفق تطلعاتهم واحتياجاتهم.

حضر الاجتماع الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين، وذلك ضمن جهود الغرفة المستمرة لتعزيز تجربة المتعامل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، والإسهام في خلق بيئة أعمال متكاملة لتعزيز ثقة المستثمرين بالآفاق الواعدة للاقتصاد بالإمارة.

وأكد النعيمي حرص غرفة التجارة على تمكين مجتمع الأعمال بالإمارة من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشريعية محفّزة للنمو، واستشراف الفرص الواعدة في الأسواق، سواء المحلية أو الإقليمية والعالمية، وتنمية القطاعات ذات الأولوية، مشيراً إلى الحرص على مواصلة الجهود للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الغرفة، لتطوير الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات أجندة إمارة رأس الخيمة الاقتصادية.

تم خلال الاجتماع، مناقشة أبرز التحديات التي يواجهها المتعاملون، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات التطويرية، التي من شأنها الإسهام في تعزيز جودة الخدمات، وتسريع وتيرة الإجراءات.