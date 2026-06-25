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«غرفة دبي» تستعرض فرص توسّع الشركات المحلية في بولندا والمجر

«غرفة دبي» تستعرض فرص توسّع الشركات المحلية في بولندا والمجر
25 يونيو 2026 16:36

 
دبي (الاتحاد)
نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية جديدة ضمن مبادرة «فرص الأعمال تحت المجهر»، الهادفة إلى مساعدة الشركات المحلية على استكشاف فرص التوسع في أسواق المجر وبولندا.
واستعرضت الفعالية التي استقطبت 130 مشاركاً، أهم فرص التجارة والاستثمار وآليات مزاولة الأعمال في هذه الدول الواقعة في أوروبا الوسطى، وتعرّف الحضور على أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة في البلدين، واطلعوا على أفضل الإستراتيجيات الفاعلة لدخول تلك الأسواق وتحقيق النمو المستدام فيها.
وتشكّل مخرجات الفعالية نقطة ارتكاز لبرنامج مبادرة «آفاق جديدة للتوسّع الخارجي» التي تتيح لشركات دبي فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية التي تنظمها غرفة تجارة دبي إلى أسواق خارجية مختارة بعناية، حيث تخطط الغرفة لتنظيم بعثات تجارية إلى المجر وبولندا خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وأكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، التزام الغرف بتعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على الاستفادة من الفرص النوعية التي توفرها الأسواق العالمية، من خلال بناء جسور التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين وتوفير منصات فعالة للتواصل وتبادل الخبرات والمعرفة، لافتا إلى مواصلة دعم الشركات في توسيع نطاق أعمالها خارجياً بما يعزّز نموها المستدام وحضورها التنافسي على المستوى الدولي.
وأوضح أن هذه الجهود تنسجم مع رؤية دبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاستثمار، وتمكين مجتمع الأعمال من الوصول إلى فرص جديدة للنمو والتوسع في مختلف أنحاء العالم.
وتضمّنت الجلسة عرضاً تقديمياً حول الجهود التي تبذلها غرفة تجارة دبي لدعم توسّع شركات دبي في الأسواق الخارجية، مع استعراض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في أسواق المجر وبولندا.

 

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