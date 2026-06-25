شراكة بين «أبوظبي الإسلامي» و«أبوظبي للإسكان» لتقديم موافقات تمويل سكني فورية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، شراكة مع هيئة أبوظبي للإسكان، تتيح للمواطنين المؤهلين الحصول على موافقات مبدئية رقمية لحلول التمويل السكني المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لبناء منازلهم وتوسعتها وتحسينها.

وتهدف المبادرة، وفق البيان الصحفي الصادر اليوم، لدعم جهود الدولة لتحسين آليات تملك المواطنين للمنازل، وترسيخ استقرار الأسرة وجودة الحياة، إذ تتيح للمتعاملين الحصول على موافقة مبدئية إرشادية للتمويل السكني خلال دقائق من خلال توظيف القدرات الرقمية المتقدمة على تطبيق المصرف.

ويتيح هذا التعاون للمتعاملين المستفيدين من تمويلات الإسكان المقدمة من هيئة أبوظبي للإسكان، الحصول على تمويل إضافي من مصرف أبوظبي الإسلامي لبناء أو شراء مساكنهم أو توسعتها، أو تطوير التشطيبات والبنية التحتية، وغيرها من أعمال تحسين المساكن.

وتتولى هيئة أبوظبي للإسكان بموجب الشراكة إصدار الموافقات الأساسية لمشاريع الإسكان، حيث تقوم الهيئة بإعطاء تمويلات تصل إلى 1.75 مليون درهم، في حين سيقوم مصرف أبوظبي الإسلامي بتوفير التمويل الإضافي الذي يمكن المتعاملين من تنفيذ التصاميم والمواصفات التي يفضلونها لمنازلهم.