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«سلاش داتا» و«دبي الوطنية للتأمين» تتعاونان لتبسيط رحلة تأمين المركبات عبر «وثيق»

«سلاش داتا» و«دبي الوطنية للتأمين» تتعاونان لتبسيط رحلة تأمين المركبات عبر «وثيق»
25 يونيو 2026 18:09

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «سلاش داتا»، إبرام شراكة استراتيجية مع شركة دبي الوطنية للتأمين، بهدف تبسيط رحلة تأمين المركبات من خلال اعتماد منصة «وثيق» المخصصة لإصدار وثائق التأمين والتحقق من البيانات.

وتعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بين الجانبين بجعل خدمات التأمين أكثر سهولة وسلاسة من خلال الحد من التعقيدات في المراحل الرئيسية لتجربة العميل. ومع استمرار تطور توقعات العملاء، تركز شركات التأمين بشكل متزايد على تقديم خدمات يسهل فهمها والوصول إليها، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أعلى معايير الامتثال والموثوقية.

  • «سلاش داتا» و«دبي الوطنية للتأمين» تتعاونان لتبسيط رحلة تأمين المركبات عبر «وثيق»
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ومن خلال منصة «وثيق»، ستعمل «دبي الوطنية للتأمين» على تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز تجربة العملاء بشكل عام. وتُقدم «وثيق» بالشراكة مع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) وشرطة أبوظبي، حيث تتيح التحقق الفوري وتبادل المعلومات بشكل آمن والامتثال للوائح التنظيمية عبر منظومة التنقل في دولة الإمارات.
كما تدعم المنصة برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» في الدولة من خلال توفير خدمات رقمية بالكامل وأكثر تركيزاً على المستخدم، بما يسهم في تقليل التعقيدات الإدارية وتحسين آليات تبادل المعلومات بين شركات التأمين والجهات الحكومية.
وحول هذه الاتفاقية، قال ثامر الفلاج، الرئيس التنفيذي لشركة «سلاش داتا»: «سيتحدد مستقبل قطاع التأمين بمدى قدرة شركات التأمين على جعل رحلة العميل أكثر سهولة وسلاسة. وتركز شراكتنا مع «دبي الوطنية للتأمين» على إزالة التعقيدات غير الضرورية من العمليات التأمينية الرئيسية من خلال بنية تحتية رقمية موثوقة، بما يسهم في توفير تجربة أكثر انسيابية وشفافية لشركات التأمين وحاملي الوثائق على حد سواء».
ومن جهته، قال شربل يزبك، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «دبي الوطنية للتأمين»: «على مدى أكثر من ثلاثة عقود، نجحت «دبي الوطنية للتأمين» في بناء سمعتها على الثقة والتميز في تقديم الخدمات. ومع استمرار تطور احتياجات العملاء والسوق، نواصل التركيز على توفير تجارب أكثر بساطة وسرعة وسهولة في الوصول. وتمثل شراكتنا مع «وثيق» و«سلاش داتا» خطوة مهمة في هذه المسيرة».
وتعكس هذه الشراكة تحولاً أوسع يشهده قطاع التأمين، حيث تسهم المنصات الرقمية في تبسيط تقديم الخدمات، والحد من الأعباء الإدارية، وتحسين تجربة العملاء. ومن خلال منصة «وثيق»، تواصل «سلاش داتا» دعم تطوير خدمات التنقل والتأمين في مختلف أنحاء دولة الإمارات.
جدير بالذكر أن «سلاش داتا» هي إحدى شركات «First.tech» وتشكل جزءاً من «جودان المالية»، منصة الخدمات المالية المتخصصة التابعة للشركة العالمية القابضة IHC.

 

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