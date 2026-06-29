«دبي للسلع» يطلق فعالية «بلوك داون» للمرة الأولى بدبي 26 يناير 2027



دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة توقيع شراكة مع شركة «إي إيه كي ديجيتال»، الجهة المنظمة لسلسلة فعاليات «بلوك داون» العالمية وأسبوع إسطنبول للبلوك تشين، لإطلاق فعالية «بلوك داون دبي» للمرة الأولى في الإمارة، والتي تستضيفها منطقة أبتاون دبي يومي 26 و27 يناير 2027، في خطوة تستهدف تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لقطاعات الأصول الرقمية والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تستقطب الفعالية ما بين ألفين و3 آلاف مشارك من المؤسِّسين والمستثمرين والشركات والمؤسسات العاملة في مجالات الأصول الرقمية والبلوك تشين والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والألعاب القائمة على الويب 3، إلى جانب صناديق رأس المال الجريء ومقدّمي الخدمات المالية.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي وبنية البلوك تشين تواصل انتقالها من هامش الاقتصاد العالمي إلى صميمه، وستتحدّد المرحلة المقبلة من النمو بمدى قدرة هذه التقنيات على الاندماج مع رأس المال والأطر التنظيمية والتجارة الدولية، وقد بنى مركز دبي للسلع المتعددة المجتمع التكنولوجي الرائد في المنطقة، والذي يضم واحدة من أكبر تجمعات شركات الويب 3 في الشرق الأوسط.

وأضاف أنه من خلال الشراكة مع إي إيه كي ديجيتال لاستضافة بلوك داون دبي في أبتاون دبي، نؤسّس منصة رائدة تجمع المؤسّسين والمستثمرين والمؤسسات في قلب هذا التحول.

ويضم مركز دبي للسلع المتعددة حالياً أكثر من 800 شركة متخصصة في الويب 3 ضمن مجتمع تقني يضم أكثر من 4,000 شركة، إضافة إلى ما يزيد على 26,000 شركة تعمل في قطاعات التجارة والتمويل والخدمات المهنية.

من جانبه، قال إرهان كورهاليير، المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة «إي إيه كي ديجيتال»، إن الشركة عملت على مدى ست سنوات على بناء أسبوع إسطنبول للبلوك تشين، مشيراً إلى أنه أصبح الحدث اليوم أكبر مؤتمر للويب 3 في تركيا.

وأضاف أن الشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة تمنح الشركة منصة تبني من خلالها علامة فعاليات الويب 3 التي تطمح إلى أن تكون الأهم في المنطقة، ويمثّل يناير 2027 البداية فقط.

وتستضيف منطقة «ذا بلازا» في أبتاون دبي النسخة الأولى من الفعالية، التي ستجمع مختلف الأطراف المعنية بقطاعات الأصول الرقمية والتقنيات اللامركزية والذكاء الاصطناعي والألعاب القائمة على الويب 3 ورأس المال الجريء والخدمات المالية، كما ستناقش تطبيقات البلوك تشين، وترميز الأصول، والتمويل الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الألعاب.

وتعكس الشراكة تنامي حضور شركات الأصول الرقمية والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي وتقنيات الألعاب في دبي، في وقت يواصل فيه مركز دبي للسلع المتعددة تعزيز منظومته للأعمال والتكنولوجيا واستقطاب الشركات العالمية العاملة في هذه القطاعات