«أدنيك» تحصد جائزة SAP للتميّز في التحول الرقمي



أبوظبي (الاتحاد)

حصدت مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، جائزة SAP للتميّز في فئة تبنِّي الحلول التقنية للتحول الرقمي، تقديراً لنجاحها في توظيف أحدث التطبيقات السحابية وفق أفضل الممارسات العالمية، ما أضاف أثراً ملموساً لهذه التقنيات في تطوير عملياتها وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

وجاء هذا التكريم تتويجاً للنجاح الذي حققته المجموعة في تطبيق المنظومة الرقمية على مستوى مختلف شركاتها وقطاعات أعمالها، رغم تنوع نماذج التشغيل واختلاف الإجراءات والهيكليات التنظيمية بينها.

ويعكس ذلك قدرة الحلول المطبقة على التكيف مع متطلبات الأعمال المختلفة، ودورها الفاعل في دعم منظومة رأس المال البشري وتمكين الموظفين عبر بيئة عمل أكثر كفاءة ومرونة.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، إن هذا الإنجاز يجسّد التزام المجموعة الراسخ بمواصلة مسيرة التحول الرقمي وتعزيز التميز المؤسّسي في جميع أعمال المجموعة.

وأكد أن الاستثمار في أحدث التقنيات والمنصات الرقمية يشكّل ركيزة أساسية في استراتيجية المجموعة التي تهدف إلى دعم مكانة إمارة أبوظبي باعتبارها وجهة عالمية رائدة لسياحة الأعمال والمعارض والمؤتمرات، لافتاً إلى أنه من خلال ترسيخ ثقافة الابتكار وتبنِّي الحلول المستقبلية، تعمل المجموعة على بناء مؤسسة أكثر جاهزية للمستقبل وقادرة على تحقيق قيمة مستدامة لشركائها والجهات المعنية ذات الصلة والمجتمع من خلال الخدمات التي تقدمها لهم.

وأضاف الظاهري، أن التحول الرقمي لا يقتصر على تحديث الأنظمة والتقنيات فحسب، بل يمتد أيضاً إلى تطوير أساليب العمل وتمكين الكفاءات وتعزيز قدرتها على الابتكار والإنتاجية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات التي نقدمها.

من جانبه، قال سعيد الشامسي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة «أدنيك»، إن الموظفين في المجموعة يشكّلون محور نجاحها وأهم الأصول التي تمكّنها من المضي قُدماً في مسيرة التطوير لهذا القطاع الحيوي.

وأضاف أنه من هذا المنطلق، تحرص المجموعة على توفير بيئة عمل رقمية متطورة تمنحهم الأدوات والقدرات التي تساعدهم على التطور وتحقيق أفضل مستويات الأداء. وأشار إلى أن حصول «أدنيك» على هذه الجائزة يؤكد نجاح نهجها القائم على وضع تجربة الموظف وتمكينه في صميم استراتيجيتها لرأس المال البشري، بما يتيح لكل فرد الإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف المجموعة وطموحاتها المستقبلية.

وتُعد جائزة SAP للتميّز في تبنِّي الحلول الرقمية من أبرز الجوائز العالمية التي تُمنح للمؤسسات وشركائها الاستراتيجيين تقديراً للنجاح في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى الأعمال، مع التركيز على معدلات الاستخدام الفعلي للأنظمة الجديدة، ونجاح إدارة التغيير، والقيمة المضافة التي تم تحقيقها للمؤسسات.

وتستند الحلول التي اعتمدتها مجموعة «أدنيك» إلى تقنيات متقدمة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، ما أسهم في تبسيط الإجراءات التشغيلية، والحد من الأعمال الإدارية الروتينية، وتمكين الموظفين من التركيز على المهام ذات القيمة الأعلى، بما يدعم جهود المجموعة في استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها وتطويرها.