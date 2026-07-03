«دائرة الطاقة - أبوظبي» تطلق «دليل أحمال التبريد»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي «دليل أحمال التبريد لإمارة أبوظبي»، في خطوة تدعم مستهدفات استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، وتعزز جهود الإمارة في رفع كفاءة استهلاك الموارد؛ وترسيخ أفضل الممارسات في تصميم المباني المستدامة.

وتستحوذ أنظمة تكييف الهواء على نحو 60% إلى 70% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المباني في الدولة، وتشير الدراسات إلى أن هذه الأنظمة تُصمم في كثير من الأحيان بقدرات تفوق الحاجة الفعلية بنسبة تتراوح بين 25% و35%. ويسهم اختيار القدرات المناسبة لأنظمة التكييف في تحقيق وفورات قد تصل إلى 35% من تكاليف أنظمة التكييف المركّبة.



رسوم التوصيل

ويتوقع أن يسهم تطبيق الدليل في خفض تكلفة معدات التكييف الجديدة، في إجمالي المباني الجديدة في إمارة أبوظبي، بما يصل إلى 560 مليون درهم سنوياً. وعلى مستوى الفلل السكنية، يحقق خفضاً في تكلفة معدات التكييف يصل إلى 56 ألف درهم للفيلا الواحدة، إضافة إلى خفض رسوم التوصيل، وتقليل استهلاك الكهرباء وخفض فاتورة الطاقة بنسبة تصل إلى 25%.

ويقدم الدليل إطاراً فنياً متكاملاً لمعالجة تحديات المبالغة في تقدير أحمال التبريد، من خلال توفير إرشادات تستند إلى البيانات وأفضل الممارسات العالمية لحساب الأحمال الحرارية بدقة واختيار المعدات ذات القدرات المناسبة. ويسهم في تعزيز جودة التصاميم الهندسية، وخفض تكاليف المعدات والبنية التحتية، وتقليل استهلاك الكهرباء والنفقات التشغيلية، إضافة إلى إطالة العمر الافتراضي للمعدات وتحسين مستويات الراحة في المباني.



مرجع فني

وصُمم الدليل ليكون مرجعاً فنياً للمشروعات التطويرية الجديدة، مع إمكانية الاستفادة من توصياته في مشاريع التحديث وتقييم الأنظمة القائمة، ما يدعم تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والموثوقية في مختلف مراحل التطوير، بدءاً من التصورات الأولية وصولاً إلى التصاميم التفصيلية.

ويتوافق «دليل أحمال التبريد» مع أكواد أبوظبي والمعايير الدولية المعتمدة ASHRAE وCIBSE، ويقدم إرشادات عملية لتفادي الممارسات الشائعة التي تؤدي إلى زيادة قدرات التبريد، مثل الافتراضات غير الواقعية والهوامش المبالغ فيها وعدم مراعاة تنوع الأحمال.



رؤية متكاملة

وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «تأتي جهود دائرة الطاقة في إطار رؤية متكاملة تستهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد وترسيخ أسس التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، من خلال تطوير الأطر التنظيمية والفنية التي تدعم بناء منظومة طاقة أكفأ وأكثر مرونة واستدامة. ويأتي الدليل في إطار جهود الدائرة لتمكين مختلف الجهات المعنية من تبني حلول أكثر كفاءة في قطاع البناء والتطوير العمراني، ما يسهم في تحسين إدارة الطلب على الطاقة وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد ودعم التنمية المستدامة في الإمارة».



قيمة مضافة

قال عبدالعزيز محمد العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة: «يمثل إطلاق دليل أحمال التبريد خطوة نوعية ضمن جهود دائرة الطاقة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المباني، ودعم تطوير بيئة عمرانية أكثر استدامة ومرونة، وتُسهم الحسابات الدقيقة لأحمال التبريد واختيار الأنظمة المناسبة في خفض التكاليف، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق قيمة مضافة طويلة الأمد للمطورين والمستهلكين على حد سواء، بما يدعم مستهدفات الإمارة في بناء منظومة طاقة أكثر كفاءة واستدامة».

وسيتوفر «دليل أحمال التبريد» عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الطاقة، دعماً لأهداف استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، ومساندةً لمستهدفات المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات، وينسجم مع استراتيجية أبوظبي للتغير المناخي، بما يعزز ريادة الإمارة في تصميم المباني المستدامة، وكفاءة الطاقة والإدارة المسؤولة للموارد.