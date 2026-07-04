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اقتصاد

10 مليارات دولار قيمة صادرات كوريا من الأدوية

10 مليارات دولار قيمة صادرات كوريا من الأدوية
4 يوليو 2026 21:39

 

تجاوزت صادرات جمهورية كوريا الشقيقة من الأدوية حاجز 10 مليارات دولار للمرة الأولى خلال العام الماضي.

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وبحسب البيانات التي أصدرتها وزارة سلامة الأغذية والأدوية الكورية، وأوردتها وكالة «يونهاب» للأنباء، بلغت القيمة الإجمالية لصادرات شركات الأدوية الكورية الجنوبية 10.44 مليار دولار في عام 2025، بزيادة نسبتها 12.4% مقارنة بالعام السابق.
وفي المقابل، ارتفعت واردات الأدوية بنسبة 5.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 8.93 مليار دولار.
وأظهرت البيانات أن الفائض التجاري في قطاع الأدوية ارتفع بنسبة 41.9% على أساس سنوي، ليبلغ 1.56 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يُسجل على الإطلاق.

المصدر: وام
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