10 مليارات دولار قيمة صادرات كوريا من الأدوية

تجاوزت صادرات جمهورية كوريا الشقيقة من الأدوية حاجز 10 مليارات دولار للمرة الأولى خلال العام الماضي.

وبحسب البيانات التي أصدرتها وزارة سلامة الأغذية والأدوية الكورية، وأوردتها وكالة «يونهاب» للأنباء، بلغت القيمة الإجمالية لصادرات شركات الأدوية الكورية الجنوبية 10.44 مليار دولار في عام 2025، بزيادة نسبتها 12.4% مقارنة بالعام السابق.

وفي المقابل، ارتفعت واردات الأدوية بنسبة 5.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 8.93 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن الفائض التجاري في قطاع الأدوية ارتفع بنسبة 41.9% على أساس سنوي، ليبلغ 1.56 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يُسجل على الإطلاق.