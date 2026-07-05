«العربية للطيران» تدشن رحلاتها المباشرة بين الشارقة ولندن

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت شركة «العربية للطيران»، عن تدشين رحلاتها الجديدة المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار لندن غاتويك، بمعدل رحلتين يومياً.

وانطلقت الرحلة الافتتاحية في 4 يوليو، في خطوة تمثل محطة بارزة ضمن التوسع المتواصل لشبكة وجهات للناقلة الدولية.وتسهم الخدمة الجديدة في تعزيز السفر الجوي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، من خلال توفير خيارات سفر اقتصادية ومريحة للمسافرين، إلى جانب توسيع شبكة وجهات العربية للطيران انطلاقاً من الشارقة.

واحتفالاً بإطلاق الخدمة الجديدة، أقيمت مراسم تدشين في كلٍّ من مطار الشارقة الدولي ومطار لندن غاتويك.

وشهدت المراسم التي أقيمت في مطار الشارقة الدولي حضور علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي إلى جانب ممثلين عن السفارة البريطانية في دولة الإمارات وكبار مسؤولي «العربية للطيران».

وفي هذا السياق، صرّح عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران» قائلاً: «يمثل إطلاق رحلاتنا الجديدة إلى مطار لندن غاتويك إضافة مهمة إلى شبكة العربية للطيران الدولية المتنامية، ويؤكد التزامنا المستمر بتوفير المزيد من خيارات السفر التي تجمع بين القيمة والراحة والمرونة لعملائنا. كما تسهم هذه الوجهة الجديدة في تعزيز الربط الجوي بين البلدين، بما يلبي الطلب المتزايد على السفر الجوي ويدعم حركة السياحة والأعمال والتبادل الثقافي».

وأكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، «أن إطلاق العربية للطيران رحلاتها الجديدة إلى لندن يمثل محطة مهمة في التوسع الاستراتيجي لمطار الشارقة نحو إحدى أبرز أسواق الطيران في العالم، ويُعد ربط الشارقة مباشرة بالعاصمة البريطانية جسراً حيوياً بين مركزين رئيسيين للتجارة والثقافة، حيث تُعد لندن إحدى أهم الوجهات العالمية، ويأتي إطلاق الرحلات إليها في إطار جهودنا المتواصلة لترسيخ مكانة الشارقة بوابةً رئيسيةً للسفر الدولي، ويشكل هذا المسار جسراً جوياً مباشراً مع واحدة من أبرز العواصم العالمية، بما يوسع خيارات السفر أمام المسافرين، ويعزز مكانة مطار الشارقة مركزاً إقليمياً للربط الجوي، ويعكس التزامنا المستمر بتوسيع شبكة وجهاتنا والارتقاء بتجربة السفر وفق أعلى المعايير العالمية».

ومن جانبه، قال جوني ماكنيل، رئيس تطوير الطيران في مطار لندن غاتويك: «يسعدنا الترحيب بانضمام شركة «العربية للطيران» إلى شبكة شركائنا، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن مسيرة توسع شبكة شركات الطيران والوجهات في مطار لندن غاتويك.

وتوفر الخدمة الجديدة، بمعدل رحلتين يومياً، مرونة أكبر للمسافرين، كما تسهم في تعزيز الربط الجوي مع منطقة الشرق الأوسط وتوسيع خيارات السفر والوجهات المتاحة انطلاقاً من مطار لندن غاتويك».وتُسيّر «العربية للطيران» رحلاتها إلى لندن غاتويك على متن طائرات إيرباص من طراز A321neo LR، التي تتميز بمدى تشغيلي أطول وكفاءة أعلى في استهلاك الوقود، إلى جانب توفير راحة أكبر للمسافرين.

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