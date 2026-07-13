«سلاش داتا» و«آدمجي للتأمين» تعززان الكفاءة التشغيلية في قطاع التأمين عبر منصة «وثيق»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «سلاش داتا»، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال التكنولوجيا الحكومية وتطوير المنصات الرقمية الوطنية، إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «آدمجي للتأمين المحدودة» بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال اعتماد منصة «وثيق» المخصّصة لإصدار وثائق التأمين والتحقق من البيانات.

ومع استمرار تطور قطاع التأمين، تّتجه شركات التأمين بشكل متزايد إلى الاستثمار في التقنيات المؤسسية، التي تعزز إنتاجيتها وتخفّض أعباءها الإدارية وتمكّنها من اعتماد أساليب عمل أكثر كفاءة، ولم يعُد التركيز يقتصر على رقمنة العمليات وحسب، بل أصبح يتجه نحو بناء منظومات تشغيلية أكثر ذكاءً تسهم في تعزيز دقة العمليات وتسريع تنفيذها والارتقاء بالأداء المؤسسي بشكل عام. ويعكس هذا التوجه، التوسع المتزايد في اعتماد منصة «وثيق» عبر قطاع التأمين، في ظل توجه شركات التأمين إلى تحديث عملياتها التشغيلية الأساسية.

ومن خلال منصة «وثيق»، ستعمل «آدمجي للتأمين» على أتمتة إصدار وثائق التأمين وإدارة المستندات ضمن عملياتها لتأمين المركبات، بما يقلّل الإجراءات اليدوية التقليدية ويعزّز دقة العمليات واتساقها ويختصر زمن إنجاز المعاملات. وتعمل «وثيق» بالشراكة مع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) وشرطة أبوظبي، حيث تتيح تبادل المعلومات بشكل آمن والتحقق الفوري والامتثال للوائح التنظيمية عبر منظومة التنقل في دولة الإمارات.

كما تدعم المنصة برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» في الدولة من خلال توفير خدمات حكومية مترابطة ورقمية بالكامل وأكثر تركيزاً على المستخدم، مع تقليل التعقيدات الإدارية التي تواجه شركات التأمين العاملة ضمن المنظومة.

وحول هذه الاتفاقية، قال ثامر الفلاج، الرئيس التنفيذي لشركة «سلاش داتا»: «ينبغي ألا تقتصر التقنيات المؤسسية على رقمنة إجراءات العمل الحالية، بل يجب أن تسهم في إعادة تطوير طريقة عمل المؤسسات. ومن خلال منصة «وثيق»، نساعد شركات التأمين على استبدال الإجراءات اليدوية بالأتمتة الذكية، بما يعزّز دقة العمليات ويوفّر الوقت ويمكّن الفرق من التركيز على المهام التي تحقق أكبر قيمة للأعمال».

ومن جهته، قال مير محمد حماد - المدير الإقليمي لشركة آدمجي للتأمين في الإمارات: «نواصل في «آدمجي للتأمين» الاستثمار في التقنيات التي تعزّز كفاءة عملياتنا. وتدعم شراكتنا مع «سلاش داتا» هذا التوجه من خلال تمكين إدارة أكثر انسيابية لوثائق التأمين وتعزيز اتساق العمليات التشغيلية وتمكين فرق العمل من تقديم مستوى أعلى من الخدمة».

وتعكس هذه الشراكة تحولاً أوسع يشهده قطاع التأمين، حيث تتجه المؤسسات بشكل متزايد إلى تبني التقنيات التي تسهم في تعزيز الكفاءة وتبسيط العمليات التشغيلية ومن خلال حلول مثل «وثيق»، تواصل «سلاش داتا» تطوير منصات تساعد المؤسسات على العمل بكفاءة أكبر، بما يدعم رؤية دولة الإمارات نحو خدمات حكومية أكثر كفاءة واعتماداً على الحلول الرقمية.

جدير بالذكر أن «سلاش داتا» هي إحدى شركات «First.tech» وتشكل جزءاً من «جودان المالية»، منصة الخدمات المالية المتخصصة التابعة للشركة العالمية القابضة IHC.