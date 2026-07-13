«دبي للسيليكون» تستضيف منتدى «دويرز 2026» في 24 نوفمبر بنسخته الشرق أوسطية الثانية



دبي (الاتحاد)

تستضيف واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصّصة بالمعرفة والابتكار والتابعة لسلطة «دييز»، النُّسخة الشرق أوسطية الثانية من منتدى دويرز 2026 تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والذي يقام خلال الفترة بين 24 و26 نوفمبر 2026 في مجمع دبي الرقمي بواحة دبي للسيليكون.

ويجمع المنتدى المؤسِّسين والمستثمرين والشركات سريعة النمو والمؤسسات وقادة القطاع من حول العالم، بهدف فتح آفاق جديدة للتواصل التجاري، وترسيخ الشراكات الاستراتيجية وتسهيل فرص دخول الأسواق، حيث سيعزّز مكانة إمارة دبي بوصفها منصة عالمية للابتكار ورأس المال والشركات وتتيح فرص النمو على المستوى الإقليمي والعالمي أمام الشركات سريعة النمو.

وتتمحور نُسخة دبي من المنتدى لعام 2026 حول شعار «حيث يرسم المبدعون والمستثمرون ملامح الغد»، وستجمع نخبةً من الشركات التكنولوجية سريعة النمو وروّاد الاستثمار من أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأفريقيا ومراكز الابتكار الناشئة حول العالم.

وسيشكّل المنتدى، على مدار ثلاثة أيام، منصةً نوعيةً تجمع الشركات التي تتطلع إلى التوسع الدولي، والمستثمرين الباحثين عن فرص نمو عابرة للحدود، بالإضافة إلى قادة منظومة ريادة الأعمال ممن يسعون إلى بناء جسور التعاون بين دبي وأكثر أسواق الابتكار حيويةً على مستوى العالم.

وتستفيد نُسخة هذا العام من النجاح الذي حققته الفعالية الافتتاحية العام الماضي، والتي جمعت أكثر من 4,000 مشارك من 115 دولة، بمن فيهم مؤسِّسون ومستثمرون وقادة منظومة ريادة الأعمال، وتضمنت كلمات رئيسية، وجلسات نقاش، ولقاءات مع مستثمرين وورش عمل وجلسات تواصل مُنتقاة بعناية ركّزت على توسيع نطاق الابتكار والتعاون العابر للحدود.

وقال بدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون، بهذه المناسبة، إن النُّسخة الافتتاحية لمنتدى «دويرز» في دبي العام الماضي حققت نجاحاً لافتاً، مؤكِّدةً الحاجة المتزايدة لمنصات تُسرّع وتيرة التعاون وتبادل المعرفة عبر منظومة الابتكار.

وأوضح أن استضافة نسخة عام 2026 من هذه الفعالية تعكس التزام دبي المستمر بتوفير بيئة عالمية تحوُّل الأفكار إلى أثر ملموس، وتعكس جهود واحة دبي للسيليكون المتواصلة لدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار وريادة الأعمال، وتعزيز التعاون بين المؤسّسين والمستثمرين وقادة منظومة ريادة الأعمال من أبرز الأسواق العالمية.

من جانبه قال ستيليانوس لامبرو، المؤسِّس المشارك لشركة «ذا دويرز»، إن منتدى «دويرز» يتمحور حول الأفراد ممن يستطيعون تحويل الأفكار إلى شركات، والتكنولوجيات إلى منتجات، والحوارات إلى شراكات.

وذكر أن نسخة دبي من منتدى دويرز 2026 تتميز بكونها أكثر عالميةً وتفاعليةً وتركيزاً على النتائج العملية، لافتاً إلى أن الفعالية ستستعرض أحدث التكنولوجيات، والسُّبل التي يعتمدها المؤسِّسون والمستثمرون لتطويرها وتمويلها وتوسيع حضورها بالأسواق.

وستشهد نُسخة دبي لعام 2026 توسع نطاقها وأهدافها، لتعود كمنصة عالمية بتركيز راسخ ونموذج أكثر ديناميكية صُمم لتحويل الحوار إلى تأثير واضح.

وتسعى إلى تعزيز دور دبي الرئيسي كبوابة استراتيجية بين أوروبا والخليج وآسيا وجنوب العالم، وتسليط الضوء على الأسلوب الذي تعتمده واحة دبي للسيليكون و«ديستريكت آي أو» لتمكين شركات التكنولوجيا من دخول الأسواق الإقليمية والنمو فيها وتوسيع نطاق أعمالها.

وتُسلِّط الفعالية الضوء على أحدث التوجهات في قطاع التكنولوجيا، وستُركز على سبل تطبيق التكنولوجيا في الأسواق الحديثة، وطرق توسيع الشركات لأعمالها عبر المناطق، وآليات بناء الشراكات، وكيف ينتقل المؤسّسين والمستثمرين من ابتكار الأفكار إلى التنفيذ.

ويتضمن المنتدى برنامجاً منظّماً عبر منصتين رئيسيتين، إلى جانب نشاطات تفاعلية مختلفة، يركّز على الدورات التدريبية المتقدمة وورش العمل وجلسات النقاش والتواصل واللقاءات والحوارات الخاصة والأنشطة التفاعلية.

وسيوازن برنامج المحتوى بين حوارات ملهمة حول المستقبل ومناقشات عملية حول إنشاء الشركات ودخول الأسواق والنمو على المستوى الدولي.

وتشمل المحاور الأساسية الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتطورة والتكنولوجيا العميقة، والمناخ، والاستدامة وحلول إطالة الحياة، والتكنولوجيا المالية، والبنية التحتية الرقمية، والتصنيع المتقدم، والتنقل، والروبوتات والصناعات المستقبلية.

وسيتضمن المنتدى أيضاً فعالية «CarryON Dubai»، وهي قمة خاصة بالمستثمرين تُركِّز على رأس المال لمنظومة ريادة الأعمال، وستجمع باقة من المستثمرين المؤسّساتيين والمكاتب العائلية وصناديق رأس المال المخاطر والمستثمرين الباحثين عن فرص نمو واعدة ومجموعة من المؤسِّسين للمشاركة في نقاشات خاصة حول فرص الاستثمار المباشر، والشراكات الاستراتيجية، والتوسع عبر الحدود وخلق قيمة طويلة الأمد.

ويُقام المنتدى في مدينتي ليماسول بقبرص وأثينا في اليونان سنوياً، ويستقطب آلاف الحضور، ويُعتبر أحد أكبر المنصّات الذي يجمع بين الشركات الناشئة المبتكرة وصناديق رأس المال الاستثماري والمستثمرين والمؤسسات من أوروبا الوسطى والشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط.