حصرياً للإماراتيين.. من مشترياتك اليومية إلى فوز متكرر على مدار العام

للمواطنين الإماراتيين، لم يعد الإنفاق اليومي مجرد أرقام تُسجَّل وتنتهي عند حدّ الدفع، بل بات جزءاً من تجربة ممتدة تحمل معها إيقاعاً مختلفاً يقوم على ترقّب الفوز والاستمرارية وتكرار لحظات الفوز. فبين فنجان القهوة، والمشتريات السريعة، والالتزامات اليومية، أصبح اليوم مختلفاً عما كان في السابق.

في هذا السياق، تبرز بطاقة رابح الائتمانية من دار التمويل، والمخصصة حصرياً للمواطنين الإماراتيين، كنموذج يعيد تقديم الإنفاق بصورة مختلفة؛ حيث تتحول المشتريات اليومية تلقائياً إلى تذاكر دخول في برنامج سحوبات رابح الذي يمتد على مدار العام، ليصبح الاستخدام الاعتيادي للبطاقة أقرب إلى جزءاً من سردية متواصلة، تتكرّر فيها لحظات الفوز دون الحاجة إلى تغيير أي من العادات اليومية.

تكمن أهمية هذه التجربة في حجمها واستمراريتها. فالحملة تمتد على مدار العام، وتتجاوز قيمة جوائزها الإجمالية 3 ملايين درهم، موزّعة على أكثر من 500 جائزة. هذا الامتداد الزمني، وتعدد الجوائز، يمنح التجربة طابعاً واقعياً بعيداً عن الطابع الموسمي أو اللحظي، ويخلق شعوراً بأن المشاركة لا ترتبط بتوقيت محدد، بل تستمر مع كل إنفاق من بطاقة رابح

حين يصبح الإنفاق اليومي جزءاً من قصة فوز

في عالم اعتدنا فيه على العروض المؤقتة والحملات السريعة، تأتي استمرارية سحوبات رابح كعامل جذب أساسي. كما أن سهولة المتابعة، ووضوح آلية المشاركة، وإمكانية الاطلاع على التفاصيل ومشاهدة البث المباشر للسحوبات عبر التطبيقات والقنوات الرقمية للمؤسسة، تجعل التجربة أقرب إلى المستخدم، وأبعد عن التعقيد الذي قد يحدّ من التفاعل. وكأن الفكرة تقول: استمرّ في نمط إنفاقك اليومي، ودع مشترياتك تعمل لصالحك وتمنحك الجوائز.

استمرارية السحوبات هي السر

في زمن تتسارع فيه الوتيرة، وتتشابه فيه الأيام، تبدو الأفكار القادرة على إعادة إحياء التفاصيل الصغيرة أكثر حضوراً وتأثيراً. أن يتحوّل الدفع إلى تجربة فوز، وأن يصبح الروتين مساحة للترقّب، هو تحوّل يعكس فهماً جديداً لعلاقة الأفراد بشؤونهم المالية.

وربما، في المرة القادمة التي تنهي فيها عملية شراء، سيكون الشعور مختلفاً قليلاً. ليس لأنك دفعت، بل لأن هذا الدفع أصبح جزءاً من احتمالية مستمرة للفوز، قد تحمل معها لحظة استثنائية لم تكن في الحسبان.

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