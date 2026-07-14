«إي بوينت زيرو» تستكمل الاستحواذ على «ترافيرس ميدستريم بارتنرز» بـ 8.26 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «إي بوينت زيرو - ePointZero»، المنصة العالمية التي تركز على الاستثمار في أصول البنية التحتية المتخصصة لقطاع الطاقة، والتابعة لمجموعة «2 بوينت زيرو - 2PointZero»، إتمام صفقة الاستحواذ على شركة «ترافيرس ميدستريم بارتنرز - Traverse Midstream Partners»، إحدى شركات المحفظة الاستثمارية التابعة لمجموعة «ذا إنرجي آند مينيرالز جروب - EMG»، المتخصصة في الاستثمار المباشر بقطاع الموارد الطبيعية، وذلك مقابل 2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.25 مليار درهم) في صفقة نقدية بالكامل.

وبموجب هذه الصفقة، تستحوذ «إي بوينت زيرو» على حصص أقلية غير تشغيلية في اثنين من أهم أصول البنية التحتية لقطاع نقل الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، تشمل حصة تبلغ 35% في «خط أنابيب روفر - Rover Pipeline»، وحصة 25% في نظام تجميع الغاز الطبيعي الجاف «أوهايو ريفر سيستم - Ohio River System ORS»، وكلاهما تديره شركة «إنرجي ترانسفير - Energy Transfer»، إحدى أكبر وأعرق الشركات المتخصصة في تشغيل أصول البنية التحتية لقطاع الطاقة في الولايات المتحدة.



محطة بارزة وتمثل هذه الصفقة محطة استراتيجية بارزة في مسيرة «إي بوينت زيرو»، إذ تُعد أول صفقة استحواذ لها في قطاع البنية التحتية للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، كما تعزز استراتيجيتها الرامية إلى بناء محفظة استثمارية عالمية متنوعة تضم أصولاً عالية الجودة في قطاع الطاقة تتميز بقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة ومستدامة، مدعومةً بعقود طويلة الأجل.

كما تمثل الصفقة حضوراً نوعياً في أحد أهم أسواق الغاز الطبيعي عالمياً، بما يعزز قدرة «إي بوينت زيرو» على الاستفادة من الطلب المتنامي على مصادر الطاقة الموثوقة منخفضة الانبعاثات، ويتيح لها توظيف استثماراتها على نطاق واسع في أصول بنية تحتية عالمية ذات جودة عالية لقطاع الطاقة. وتعكس الصفقة أيضاً توجه الشركة نحو توسيع استثماراتها في مجال البنية التحتية الحيوية، في ظل تزايد أهمية أمن الطاقة على المستوى العالمي.

ركيزة أساسية

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مجموعة «2 بوينت زيرو»: «تعكس صفقة الاستحواذ على شركة ترافيرس ميدستريم بارتنرز عبر إي بوينت زيرو التزامنا بتعزيز استثماراتنا في البنية التحتية الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي العالمي، وتوفر البنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة فرصاً استثمارية واعدة، مدعومة بأصول عالية الجودة ومواقع استراتيجية متميزة، وننظر إلى هذه الخطوة باعتبارها بداية لبناء حضور طويل الأمد في هذه السوق الحيوية، بما يعزز قدرتنا على توظيف رأس المال، وبناء شراكات متميزة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية لدعم الطلب العالمي المتزايد على موارد الطاقة».

محطة استراتيجية

وبدوره قال محمد هشام الرئيس التنفيذي لشركة «إي بوينت زيرو»: «تمثل صفقة الاستحواذ محطة استراتيجية بارزة في مسيرة إي بوينت زيرو، وتجسد التزامنا بتوسيع استثماراتنا في البنية التحتية الحيوية لقطاع الطاقة، ومن خلال الاستحواذ على حصة مؤثرة في إحدى أبرز شبكات نقل الغاز الطبيعي في أميركا الشمالية، فإننا لا نستثمر في أصول توفر عوائد مستقرة وطويلة الأجل فحسب، بل في منظومة استراتيجية تتمتع بقدرة موثوقة على تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في الأسواق الرئيسة، وتشكل هذه الصفقة نقطة انطلاق مهمة لتعزيز حضورنا في أحد أكثر أسواق الغاز الطبيعي حيوية في العالم، وتوفر لنا منصة قوية لمواصلة توسعنا الاستراتيجي في أميركا الشمالية، وفي ظل تنامي أهمية أمن الطاقة لدى الحكومات والشركات حول العالم، تعكس هذه الخطوة نهجاً استثمارياً مدروساً يركز على بناء محفظة استثمارية قادرة على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل».

من جانبه، قال جون ريموند المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة «ذا إنرجي آند مينيرالز جروب - EMG»: «تمثل شركة ترافيرس نموذجاً لأصول البنية التحتية عالية الجودة التي نسعى إلى بنائها وتنميتها من خلال استثمارات مدروسة وطويلة الأجل، ونجحت الشركة خلال فترة ملكيتنا لها في ترسيخ مكانتها ضمن اثنين من أهم أنظمة نقل الغاز الطبيعي في أميركا الشمالية، مستندة إلى أسس تشغيلية قوية وطلب متنامٍ على خدماتها. ونفخر بما حققه فريق ترافيرس من إنجازات، ونثق بأن هذه الأصول ستواصل تحقيق النجاح والنمو تحت ملكية إي بوينت زيرو.

الأصول المشمولة

وتقع الأصول المشمولة في الصفقة ضمن حوض الابلاش - Appalachian Basin أكبر منطقة لإنتاج الغاز الطبيعي في أميركا الشمالية، وإحدى أهم مناطق الإمداد على مستوى العالم، وتتمتع المنطقة باحتياطيات منخفضة التكلفة، بما يضمن استمرار تنافسية الإنتاج عبر مختلف دورات أسعار السلع الأساسية، ويدعم مستويات استخدام مرتفعة للبنية التحتية المرتبطة بها.

كما توفر هذه الأصول شبكة ربط استراتيجية بين مناطق الإنتاج ومراكز الطلب الرئيسة، بما يضمن نقل الغاز الطبيعي بكفاءة إلى مختلف الأسواق الأميركية، بما في ذلك مرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال وشبكات توليد الكهرباء، والمراكز الصناعية، وتستند هذه الأصول إلى عقود توريد طويلة الأجل تضمن إيرادات مستقرة، وتعزز قدرتها على توفير إمدادات موثوقة ومنخفضة التكلفة من الغاز الطبيعي للأسواق النهائية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.