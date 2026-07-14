«Dealing.com» تدخل موسوعة غينيس بإدراج أكثر من 24 ألف سهم مُرمّز

دبي (الاتحاد)

حققت «Dealing.com»، المنصة العالمية في مجال الاستثمار، رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن فئة «أكبر عدد من الأسهم المرمّزة المتاحة للتداول على منصة واحدة»، بعد أن أتاحت للمستثمرين أكثر من 24 ألف سهم مُرمّز.

وتسلّم تاجندر فيرك، المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي لمجموعة فينفاسيا ومنصة Dealing، خلال حفل أُقيم في دبي أمس بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، شهادة غينيس للأرقام القياسية من مبالي نكوسي، المُحكّمة الرسمية للمؤسسة.

حضر الحفل ممثلون عن مؤسسة غينيس للأرقام القياسية، ومجموعة فينفاسيا وشركة Dealing، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، والمستثمرين، وقادة القطاع، وممثلي وسائل الإعلام الدولية.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في كلمته خلال الحفل، أن الإنجازات التي حققتها شركة «فينفاسيا» التي تتخذ من الدولة قاعدة لأعمالها، تمثل إحدى أبرز قصص النجاح ضمن برنامج «الجيل التالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة» NextGen FDI، الذي يهدف لاستقطاب الشركات ذات الإمكانات العالية في القطاعات المستقبلية، وفي مقدمتها التقنيات المتقدمة وتقنيات البلوك تشين.

وأوضح أن تسجيل أكثر من 80% من الأسهم المدرجة عالمياً، بما يعادل أكثر من 100 تريليون دولار من الأسهم العالمية المدرجة، على منصة بلوك تشين واحدة خاضعة للتنظيم، إلى جانب إطلاق «بلوكميز» كأول بلوك تشين منظمة تعمل في جميع القارات المأهولة، والمدعومة بـ 11 ترخيصاً تنظيمياً وأكثر من 25 تشريعاً تنظيمياً، يشكلان إنجازين عالميين استحقا الاعتراف من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وأعرب معاليه عن ثقته بإسهام الشركة في تعزيز منظومة التكنولوجيا المالية في الدولة، مؤكداً أن هذا النوع من الإنجازات هو تحديداً ما تسعى الدولة إلى تيسيره عبر بناء قدرات صناعية جديدة، وتسخير التقنيات الناشئة، وتنمية الكفاءات العالمية، في إطار مواصلة بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مدعوم بسياسات جعلت الإمارات تاسع أكبر وجهة عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار إلى أن الدولة تستحوذ اليوم على نحو ربع الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة، الذي تبلغ قيمته نحو 4 مليارات دولار ويواصل نموه بمعدلات من خانتين، فيما تحتضن أكثر من 1600 شركة تكنولوجيا مالية نشطة، مدعومة بمنظومات ابتكار عالمية مثل مركز الابتكار و«فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي، و«Hub71» وسوق أبوظبي العالمي.

وجاء اعتماد هذا الرقم القياسي بعد عملية تحقق مستقلة وشاملة، تضمنت مراجعة دقيقة لبيانات المنصة ووثائقها وسجلاتها التنظيمية، وفق معايير صارمة أُجريت باستقلالية تامة.

وأكدت نتائج التحقق أن 24 ألف سهم مُرمّز كانت نشطة وقابلة للتداول ومتاحة للمستثمرين على منصة «Dealing» وقت إجراء المراجعة، وهو أعلى عدد موثق يُسجل على منصة استثمارية واحدة.

وتشير تقديرات القطاع إلى أن القيمة الإجمالية للسوق العالمية قد تتجاوز 600 تريليون دولار مع استمرار انتقال الأصول المالية إلى البنية التحتية القائمة على تقنية البلوكشين.

ويأتي هذا الإنجاز الموثق في «غينيس» في وقت تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ مكانتها في صدارة الاقتصاد القائم على ترميز الأصول الحقيقية، حيث تعمل الدولة على بناء واحدة من أكثر المنظومات تطوراً في العالم لترميز الأسهم والعقارات والسلع والأصول البديلة من خلال تشريعاتها المتقدمة وسياساتها الداعمة للتحول الرقمي.

وجاء إطلاق «Dealing» خلال معرض «آي. إف. إكس دبي»، أحد أبرز المنتديات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية وصناعة التداول في فبراير الماضي.

وقال تاجندر فيرك، المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي لمجموعة فينفاسيا ومنصة «Dealing»، إن تقنية ترميز الأصول تمتلك إمكانات هائلة لتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق العالمية، وتعزيز السيولة، والحد من التعقيدات الإجرائية، إلى جانب إعادة صياغة مفهوم الملكية ذاته.

وأضاف أن هذا اللقب دليل عملي على ما أصبح ممكناً اليوم، مؤكداً التزام منصة «Dealing» بإرساء البنية التحتية لمرحلة جديدة يصبح فيها الاستثمار عالمياً بطبيعته، ومدعوماً بتقنية الترميز، ومستنداً إلى أطر تنظيمية راسخة، ومصمماً لتلبية تطلعات المستثمرين، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة من التمويل العالمي لن تُقاس بالموقع الجغرافي للمستثمر، بل باتساع الفرص الاستثمارية التي يمكنه الوصول إليها.

ومن جانبها، قالت مبالي نكوسي، مُحكِّمة رسمية لدى موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إن موسوعة غينيس هي المرجع العالمي المعتمد لتوثيق الإنجازات القياسية، وإنها تطبق، منذ انطلاقتها عام 1955، المعايير الصارمة ذاتها على جميع الأرقام القياسية.

وأضافت: «فيما يتعلق بهذا الرقم القياسي، قام فريقنا بمراجعة بيانات المنصة والوثائق والإيداعات التنظيمية ومقارنتها بالمعايير الرسمية المعتمدة، وكان لزاماً أن يكون كل سهم مُرمّز مُحتسب ضمن الرقم القياسي مدرجاً ونشطاً ومتاحاً للتداول أمام الجمهور وقت تنفيذ المحاولة، حيث أكدت نتائج التقييم وجود 24 ألفاً و343 سهماً مُرمّزاً مستوفياً لشروط الاعتماد، وهو أعلى عدد موثق يتم تسجيله على منصة واحدة».