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اقتصاد

فريق «تكامل البيانات العقارية» يناقش آليات معالجة تحديات البيانات ضمن منصة «عقاري»

فريق «تكامل البيانات العقارية» يناقش آليات معالجة تحديات البيانات ضمن منصة «عقاري»
15 يوليو 2026 23:33

الشارقة (الاتحاد)

 بحث الفريق الفني لمتابعة تحديث وتكامل البيانات العقارية، التابع للجنة مشروع منصة الخدمات العقارية المتكاملة «عقاري»، آليات الربط الرقمي للبيانات وتحديثها بين الجهات الحكومية، ترجمة لتوجيهات الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية رئيس لجنة المشروع، الرامية إلى تطوير الخدمات الرقمية، واختصار رحلة المتعاملين، ورفع كفاءة تبادل المعلومات.

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وثمن الفريق، خلال اجتماعه الذي عقد برئاسة الدكتور عبد الله علي آل شهيل وحضور ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، اهتمام رئيس اللجنة بملف تكامل البيانات، باعتباره ركيزة أساسية لمواكبة النمو الاقتصادي والعمراني والسكاني الذي تشهده إمارة الشارقة، مما يتطلب متابعة دقيقة لمستجدات السوق العقاري، والاعتماد الموسع على التحول الرقمي لإنجاز الخدمات.
 وناقش المجتمعون أبرز التحديات المرتبطة بجودة البيانات، وتأثير التحديثات التي تطرأ على ملفات الأراضي والخرائط وعمليات الفرز والدمج في الأنظمة والخدمات الرقمية المرتبطة بها، كما استعرض الفريق الحلول الداخلية التي اتخذتها الجهات المختلفة لمعالجة هذه التحديات، تمهيداً لحصر الفروقات، وتحديد مصادر البيانات والجهات المالكة لها ووضع آليات عملية للتحديث.
وأكد الفريق في ختام اجتماعه أن المرحلة القادمة ستشهد إعداد خطة عمل واضحة وتوصيات قابلة للتنفيذ لدعم منصة «عقاري»، بما يضمن توفير بيانات عقارية حديثة، ودقيقة تعزز من استفادة الجهات في تطوير خدماتها الحكومية المتبادلة.

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