«نتورك إنترناشيونال» تطلق خدمة قبول بطاقات «جيوَن» للمدفوعات عبر الإنترنت

دبي (الاتحاد)

وسّعت شركة «نتورك إنترناشيونال» (نتورك) نطاق قبول بطاقات «جيوَن»، منظومة بطاقات الدفع المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليشمل المدفوعات عبر الإنترنت، ما يتيح لحاملي البطاقات استخدامها لدى شبكة التجار الإلكترونيين التابعة لشركة«نتورك».

وتُعد «جيوَن» منظومة بطاقات الدفع المحلية التي أطلقتها شركة «الاتحاد للمدفوعات»، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي للدولة، بهدف تعزيز الابتكار والرقمنة وقابلية التشغيل البيني عالمياً، إلى جانب ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للمدفوعات الرقمية.

ودمجت «نتورك» خدمة قبول بطاقات «جيوَن» ضمن منصتها لبوابة الدفع الإلكتروني، بما يتيح تنفيذ معاملات آمنة وسريعة وسهلة عبر الإنترنت، وأصبح بإمكان العملاء الآن استخدام بطاقات «جيوَن» لدى آلاف التجار الإلكترونيين التابعين لشبكة «نتورك» في دولة الإمارات، بدون فرض أي رسوم إضافية على التجار مقابل معاملات «جيوَن» التي تتم معالجتها عبر البوابة.

وقالت بينار ألباي، الرئيسة التنفيذية للمنتجات والتسويق للمجموعة في شركة «نتورك إنترناشيونال»: «يمثل توسيع نطاق قبول بطاقات «جيوَن» ليشمل المدفوعات عبر الإنترنت الخطوة الطبيعية التالية في تعاوننا مع شركة الاتحاد للمدفوعات، كما يعكس الثقة الممنوحة لشركة نتورك للمساهمة في دعم البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في دولة الإمارات، وبعد إتاحة استخدام بطاقات «جيوَن» في المعاملات الحضورية لدى شبكة التجار التابعة لنا، نعمل الآن على توفير المستوى ذاته من الأمان وقابلية التشغيل البيني في معاملات التجارة الإلكترونية، بما يمنح حاملي البطاقات تجربة موحدة ومتكاملة أينما اختاروا الدفع، وتتمحور رسالتنا في نتورك حول مساعدة الشركات على النمو، وتأتي هذه الخطوة المهمة ترسيخًا للركائز الرقمية التي تضعها دولة الإمارات للتحول إلى اقتصاد غير نقدي بالكامل».

بدوره، علّق أندريا تشيانكيتي، الرئيس التنفيذي للمنتجات في شركة «الاتحاد للمدفوعات»، قائلاً: «يعتمد نمو منظومة «جيوَن» على المشاركة الواسعة من مختلف الجهات العاملة في قطاع المدفوعات، فكل جهة إصدار أو قبول للبطاقات، وكل مزوّد لخدمات الدفع يفعّل المنظومة، يسهم في توسيع نطاق الأماكن والقنوات التي يمكن للعملاء استخدام بطاقاتهم من خلالها، سواء داخل المتاجر أو عبر الإنترنت أو من خلال المحافظ الرقمية، ويشكّل دعم «نتورك» لقبول البطاقات عبر الإنترنت خطوة مهمة نحو توسيع انتشار «جيوَن» وإتاحتها في مزيد من تجارب الدفع اليومية في دولة الإمارات».

وكانت «نتورك» من أوائل الجهات التي فعّلت قبول بطاقات «جيوَن» للمدفوعات الحضورية في دولة الإمارات. ومن خلال تمكين استخدام بطاقات «جيوَن» في المدفوعات عبر الإنترنت، تواصل «نتورك» الإسهام في دعم أجندة دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.

وتسعى «جيوَن» إلى تمكين الشركات والمستهلكين من خلال توفير حل دفع آمن وفعّال ومبتكر. وتشمل أهدافها المتعددة خفض تكاليف المعاملات عبر تقديم بديل محلي فعّال، وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تسريع عمليات الدفع المحلية، ودعم النمو الاقتصادي.