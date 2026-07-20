«إي آند الإمارات» و«كور42» تتعاونان لتوفير بنية تحتية سيادية للذكاء الاصطناعي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «إي آند الإمارات» و«كور42»، التابعة لمجموعة «G42» والمتخصصة في مجالات الحوسبة السحابية السيادية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، عن شراكة لإطلاق خدمة حوسبة الذكاء الاصطناعي السيادية، التي تتيح للمؤسسات في دولة الإمارات والأسواق العالمية وصولاً فورياً وآمناً إلى بنية تحتية محلية للذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسريع نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحالات استخدامه.

وتمثل منصة الحوسبة السيادية للذكاء الاصطناعي القائمة على وحدات معالجة الرسومات أولى الحلول المشتركة ضمن شراكة عالمية أشمل بين الجانبين، والتي تشمل أيضاً التعاون في تعزيز مرونة خدمات الذكاء الاصطناعي الحيوية وضمان استمرارية البنية الرقمية الوطنية وحمايتها في دولة الإمارات.

يجمع الحل الجديد بين سحابة الذكاء الاصطناعي السيادية التابعة لشركة «كور42» والبنية التحتية الرقمية الوطنية واسعة النطاق وخدمات الاتصال الآمنة والعلاقات المحلية مع العملاء والخدمات الاحترافية التي توفرها «إي آند الإمارات»، وذلك بهدف تقديم منصة متكاملة تمكّن المؤسسات من الانتقال من مرحلة وضع استراتيجية الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التشغيل والإنتاج ضمن إطار تجاري وتشغيلي موحد.

وتهدف الخدمة إلى الإبقاء على مهام العمل الحساسة والبيانات داخل دولة الإمارات، مع توفير مسار عملي وسريع للعملاء لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها وضبطها وتحسينها، وإجراء عمليات الاستدلال عليها وتفعيلها على نطاق واسع.ومع تسارع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي، تواجه العديد من المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات تحديات تشغيلية متزايدة تعيق عمليات التطبيق، إذ لا يزال الوصول إلى بنية تحتية محلية لوحدات معالجة الرسومات على نطاق واسع يمثل تحدياً، كما قد تفتقر بيئات الحوسبة السحابية التقليدية إلى السعة المحلية الكافية، بينما تتطلب حلول تفعيل هذه النماذج داخل المؤسسات استثمارات رأسمالية كبيرة وفترات تنفيذ طويلة.

وصرّح عصام محمود النائب الأول للرئيس للشركات الصغيرة والمتوسطة في شركة «إي آند الإمارات»: «أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من آلية عمل المؤسسات، لذلك فإن تعاوننا مع «كور42» يتيح للمؤسسات والجهات الحكومية في دولة الإمارات وسيلة أبسط وأسرع وأكثر أماناً للوصول إلى بنية تحتية سيادية لوحدات معالجة الرسومات وربط بياناتها، وتفعيل استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، ويأتي ذلك دعماً لرؤية الدولة في بناء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي، وتعزيز أجندتها الوطنية للذكاء الاصطناعي الوكيلي، من خلال تمكين المؤسسات من نشر أنظمة ذكية قادرة على التحليل واتخاذ القرار والتنفيذ بسرعة وثقة أكبر، ولا تقتصر قيمة هذه المنصة على قدراتها الحاسوبية، بل تمتد إلى ما توفره من بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي واتصال خاص وآمن ودعم محلي، إلى جانب مسارٍ عملي للوصول إلى مرحلة الإنتاج».

تدعم هذه المنصة والشراكة بين الجانبين ككل رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد ونظام حوكمة يعتمدان على الذكاء الاصطناعي، بحيث يتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من تحليل البيانات واتخاذ القرارات وتنفيذ المهام بصورة مستقلة عبر الخدمات الحكومية والقطاعات الصناعية ومختلف جوانب الحياة اليومية. واستناداً إلى الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، تسعى الدولة إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيلي في العمليات الحكومية وقطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية والنقل والبنية التحتية الرقمية، بما يسهم في رفع الكفاءة وتقليل الإجراءات البيروقراطية ودعم التنويع الاقتصادي.

من جهته، قال جعفر الهاشمي، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي وتطوير السوق في «كور42»: «يتطلب نشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع بنية تحتية قادرة على العمل بأعلى مستويات الأمان والامتثال والمرونة اللازمة للتشغيل الفعلي، وتسهم شراكتنا مع «إي آند الإمارات» في الارتقاء بالذكاء الاصطناعي السيادي من مجرد بنية تحتية أساسية إلى قدرة تشغيلية متكاملة، وذلك عبر دمج قدرات الحوسبة والاتصال والتنفيذ ضمن إطار موحد مصمم لعمليات النشر الفعلية، ومن خلال تعزيز هذه الركائز الأساسية غير المرئية، نمكّن المؤسسات في مختلف أنحاء دولة الإمارات من تجاوز مرحلة الطموح في مجال الذكاء الاصطناعي، والانتقال إلى مرحلة التشغيل المستدام على مستوى الإنتاج».

وتدعم خدمة حوسبة الذكاء الاصطناعي السيادية مجموعة واسعة من مهام العمل، من خلال توفير وصول فوري إلى مسرعات الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة «كور42»، وهي مدعومة بخدمات التنفيذ المتخصصة التي تقدمها خدمات «Core42 Delivery». وتستكمل «إي آند الإمارات» هذه المنظومة بتوفير اتصال مخصص عالي السعة والسرعة يربط بيئات المؤسسات مباشرة وبشكل آمن بالبنية التحتية السيادية لوحدات معالجة الرسومات، وقد صُممت المنصة لتلبية احتياجات القطاعات التي تعتمد على بنية تحتية سيادية للذكاء الاصطناعي واتصال آمن، بما في ذلك القطاع الحكومي والرعاية الصحية والخدمات المالية والطاقة والتعليم وتجارة التجزئة والتصنيع والعمليات الصناعية، إضافةً إلى المؤسسات الكبرى.

ينعكس ذلك بالنسبة للعملاء في تسريع تحقيق القيمة من مشاريع الذكاء الاصطناعي، وعدم الحاجة إلى استثمارات رأسمالية، والاستفادة من نموذج تكلفة تنافسي دون أي رسوم على نقل البيانات إلى خارج المنصة، إلى جانب الامتثال الكامل لمتطلبات السيادة الرقمية من خلال استضافة البيانات داخل دولة الإمارات، كما تعزز هذه الشراكة منظومة الذكاء الاصطناعي السيادي في الدولة، وتبني على استراتيجية «إي آند الإمارات» الأوسع في مجال الذكاء الاصطناعي، وجهودها المستمرة مع الشركاء الوطنيين لدعم التحول الرقمي الآمن وتعزيز المرونة السيبرانية وتطوير التقنيات السيادية.

ويُبرز هذا التركيز على المرونة أيضاً جهود شركة «كور42» الأوسع في مجال استمرارية الأعمال الرقمية على المستوى الوطني، بما في ذلك تطوير سحابة التعافي من الكوارث الوطنية المميزة (NDRC)، وهي بنية تحتية سيادية متكاملة صُممت لمساعدة الحكومات والقطاعات الخاضعة للتنظيم والبنى التحتية الوطنية الحيوية على ضمان استمرارية العمليات خلال حالات التعطل واسعة النطاق على المستوى الوطني.

ولتعزيز القيمة المقدمة للعملاء، تطلق «إي آند الإمارات» كذلك «GPU Connect»، وهي خدمة حصرية صُممت لتبسيط رحلة تبني الذكاء الاصطناعي، وتضمن الشركة للعملاء أعلى مستويات الأداء التقني والحصول على مزايا تجارية تنافسية، من خلال الجمع بين القدرات المتقدمة لوحدات معالجة الرسومات وخدمات الاتصال المتميزة من «إي آند الإمارات» ضمن باقة متكاملة.