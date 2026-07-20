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«جلفار» تتعاون مع «IBM» و«إس إيه بي» لتسريع تحولها الرقمي

«جلفار» تتعاون مع «IBM» و«إس إيه بي» لتسريع تحولها الرقمي
20 يوليو 2026 21:19

 

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، بالتعاون مع شركتَي IBM و«إس إيه بي» عن مبادرة استراتيجية لتحويل عملياتها المؤسسية من خلال برنامج شامل للتحديث يعتمد على حلول SAP S/4HANA.

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بموجب هذه المبادرة ستتولى IBM Consulting قيادة عملية التحول الرقمي الشاملة، بما في ذلك الانتقال إلى نظام SAP S/4HANA وتطبيق قدرات SAP المتقدمة عبر الوظائف الرئيسية، مثل المالية وسلسلة الإمداد والتصنيع والموارد البشرية.
يهدف البرنامج إلى إرساء نواة رقمية موحدة وذكية من شأنها تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقوية الامتثال التنظيمي وتحسين شفافية البيانات وزيادة مرونة المؤسسة عبر عمليات جلفار الإقليمية.
وتستفيد جلفار أيضاً من خدمة «IBM Consulting Advantage»، التي تجمع بين الخبرات الصناعية المتخصصة وإمكانيات التسليم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يمكّن العملاء من تسريع رحلة التحول في أعمالهم وتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.
ومن خلال الاستفادة من منصة «إس إيه بي» الرائدة في قطاع المؤسسات إلى جانب خبرة IBM الواسعة في تنفيذ عمليات التحول الرقمي واسعة النطاق لمؤسسات علوم الحياة، ستدعم هذه الشراكة استراتيجية «جلفار» للنمو المستدام، وتمكنها من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة، وتعزز مرونتها التشغيلية عبر مختلف عمليات الأعمال الحيوية.
وقال باسل زيادة الرئيس التنفيذي لشركة «جلفار»: يمثل هذا التعاون الاستراتيجي مع IBM Consulting و«إس إيه بي» خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي لدينا، فمن خلال تحديث أنظمتنا المؤسسية الأساسية، نبني أساساً جاهزاً للمستقبل من شأنه تعزيز التميز التشغيلي ودعم الصرامة التنظيمية وتمكين النمو المستدام، وتؤكد هذه المبادرة التزامنا بالابتكار وبتعزيز مكانة «جلفار» كشركة رائدة في تصنيع الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها.
من جانبها، قالت لولا موهانتي الشريك الإداري في IBM Consulting: نركّز على تحويل مبادرات التحول الرقمي إلى أعمال ملموسة وبصفتنا شريكاً استراتيجياً موثوقاً لجلفار، فإن عملنا مع «إس إيه بي» يجمع بين الخبرة العميقة في قطاع علوم الحياة والرؤى المستندة إلى البيانات وسجل حافل بالتنفيذ الناجح، لبناء نواة رقمية مرنة للمستقبل، وسيساعد هذا البرنامج «جلفار» على العمل بمزيد من الشفافية والمرونة والكفاءة، مع الاستمرار في تعزيز جودة الرعاية الصحية في المنطقة.
وقال سيرجيو ماكوتا نائب الرئيس الأول لشركة «إس إيه بي» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا - جنوب: إن شراكتنا طويلة الأمد مع «جلفار» تعكس ما هو أبعد من مجرد تنفيذ تقني لتشكل التزاماً مشتركاً بالتحول المستمر، فمن خلال الانتقال إلى نظام RISE with SAP S/4HANA، وتحديث العمليات التصنيعية والتشغيلية الأساسية باستخدام أفضل الممارسات المتخصصة في هذا القطاع، تُرسي «جلفار» أساساً رقمياً مرناً وجاهزاً للمستقبل، وبالتعاون مع IBM Consulting، نعمل على تمكين قدر أكبر من الذكاء التشغيلي والدقة التنظيمية والنمو المستدام.

المصدر: وام
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