«رُوَّاد» تستعرض مبادراتها لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في الشارقة



الشارقة (الاتحاد)

أصدرت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» الملحقة بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تقريرها السنوي لعام 2025، واستعرضت فيه أبرز إنجازاتها وفعالياتها ونتائج مبادراتها وخدماتها الرامية إلى دعم وتمكين المشاريع الريادية الوطنية وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة.

يحمل التقرير شعار «ريادة تنمو وتتحول» ليوثّق عاماً شهد توسعاً في الخدمات والبرامج والمبادرات التي تقدمها المؤسسة لرواد الأعمال الإماراتيين، بما يعزّز فرص نمو مشاريعهم واستدامتها ويرسّخ مساهمتها في التنمية الاقتصادية.

وأكد حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن نتائج عام 2025 تعكس التقدم الذي تحققه إمارة الشارقة في ترسيخ اقتصاد قائم على المبادرة والابتكار مشيراً إلى أن المشاريع الوطنية باتت تمثّل عنصراً فاعلاً في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التنوع والاستدامة.

وأوضح أن مؤسسة «رُوّاد» تؤدي دوراً محورياً في تمكين المشاريع الريادية وتوجيهها نحو مسارات النمو والتوسع من خلال تطوير برامجها وخدماتها وتوسيع نطاق أثرها بما يسهم في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع قادرة على المنافسة والاستدامة مشيراً إلى أن النتائج التي حققتها المؤسسة خلال العام الماضي تؤكد تنامي جاهزية المشاريع الوطنية وقدرتها على الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة مدعومة ببيئة تنظيمية وتشريعية محفزة على الابتكار والاستثمار.

وسجلت المؤسسة خلال عام 2025 نمواً ملحوظاً في مختلف خدماتها وبرامجها وشمل ذلك ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة للمشاريع وتوسع قاعدة العضوية بانضمام مئات الأعضاء الجدد وتجديد وتمديد عضويات المشاريع القائمة.

من جانبها، قالت فاطمة آل علي مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد» بالتكليف إن النتائج المحققة خلال 2025 أتثبت نجاح المؤسسة في توسيع نطاق خدماتها وتعزيز كفاءة برامجها الداعمة لرواد الأعمال بما أسهم في رفع تنافسية المشاريع الأعضاء وتهيئة الظروف الملائمة لنموها واستدامتها مؤكدة حرص المؤسسة الدائم على توفير منظومة متكاملة تشمل التمويل والتدريب والاستشارات والتمكين المؤسسي إلى جانب تطوير المبادرات التي تستجيب لاحتياجات رواد الأعمال ومتطلبات بيئة الأعمال المتغيرة.

وشهد العام تنفيذ عشرات البرامج التدريبية والدبلومات المهنية التي استفاد منها مئات المتدربين والمتدربات إلى جانب تقديم الاستشارات المتخصصة وتنفيذ الزيارات الميدانية للمشاريع الأعضاء وبرامج التقييم والتطوير التي تستهدف تعزيز كفاءتها التشغيلية والإدارية.

وحققت مشتريات الجهات الحكومية من المشاريع الأعضاء نمواً قياسياً يعطي دلالة حقيقية على تنامي حضور المشاريع الوطنية في منظومة التوريد الحكومية وقدرتها على المنافسة وتلبية احتياجات السوق.

وأسهمت المؤسسة في توفير إعفاءات وتسهيلات مالية متنوعة للأعضاء إلى جانب دعم انضمام عدد من المشاريع إلى الحاضنات ومراكز الأعمال داخل الدولة وخارجها.

وعملت المؤسسة خلال 2025 على تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية والخاصة الداعمة لقطاع ريادة الأعمال بما أسهم في توسيع الفرص المتاحة للمشاريع الأعضاء وفتح آفاق جديدة أمامها للنمو والتوسع.

وقالت أمينة محمد مدير إدارة الاتصال والشراكات إن المؤسسة تنظر إلى التواصل والشراكات بوصفهما ركيزة أساسية في بناء بيئة ريادية متكاملة مشيرةً إلى أن المبادرات المجتمعية والفعاليات والأنشطة الإعلامية التي نفذتها المؤسسة خلال العام أسهمت في تعزيز حضور المشاريع الأعضاء وربطها بمختلف الفرص الاقتصادية والمعرفية.