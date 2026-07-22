«دبي كوميرسيتي» تطلق برنامجاً لتمكين الشركات الناشئة في قطاع التجارة الرقمية

دبي (الاتحاد)

أطلقت «دبي كوميرسيتي»، التابعة لسلطة دبي للمناطق الحرة المتكاملة، برنامج حاضنة أعمال جديد بالشراكة مع منصة «إنكيوبيتر»، لتعزيز مكانة إمارة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتجارة الرقمية وريادة الأعمال.

ويهدف البرنامج إلى توفير الدعم للشركات الناشئة، وتمكين رواد الأعمال، وتسريع وتيرة نمو مشاريع التجارة الرقمية، في مسعى ينسجم تماماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رئيسة للاقتصاد الرقمي والابتكار.

ويبدأ البرنامج في استقبال طلبات المشاركة من رواد الأعمال حول العالم اعتباراً من 10 أغسطس المقبل، على أن تنطلق الدفعة الأولى في شهر أكتوبر من عام 2026.

وسيتيح البرنامج للشركات الناشئة فرصة استثنائية للاستفادة من بيئة أعمال متكاملة تدعم تطوير نماذج أعمالها، وتضمن التحقق من جدوى حلولها المبتكرة، وتمهد الطريق نحو التوسع المستقبلي في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكدت آمنة لوتاه، مدير عام «دبي كوميرسيتي»، أن إطلاق هذا البرنامج يجسد التزام المنطقة الحرة المستمر بتبني المبادرات الداعمة لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، فضلاً عن تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الإمارة.

وأوضح سعيد حمد الهاملي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «إنكيوبيتر»، أن «دبي كوميرسيتي» توفر البيئة المثلى لإطلاق هذه المشاريع واختبارها وتوسيع نطاقها، مشيراً إلى أن البرنامج سيسهم بشكل فعّال في تزويد الشركات الناشئة بالدعم العملي المستمر والإرشاد المهني، مع إتاحة الوصول المباشر إلى المستثمرين، مما يساعدها على التحول إلى مؤسسات ذات قدرة تنافسية عالية على المستويين الإقليمي والعالمي.