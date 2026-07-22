الخميس 23 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دبي كوميرسيتي» تطلق برنامجاً لتمكين الشركات الناشئة في قطاع التجارة الرقمية

آمنة لوتاه وسعيد الهاملي خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
23 يوليو 2026 00:58

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: حرية الملاحة بالممرات الدولية حق يكفله القانون الدولي
«الموارد البشرية»: 6 حالات لا يستحق بموجبها العامل التعويض عن إصابة العمل

أطلقت «دبي كوميرسيتي»، التابعة لسلطة دبي للمناطق الحرة المتكاملة، برنامج حاضنة أعمال جديد بالشراكة مع منصة «إنكيوبيتر»، لتعزيز مكانة إمارة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتجارة الرقمية وريادة الأعمال.
ويهدف البرنامج إلى توفير الدعم للشركات الناشئة، وتمكين رواد الأعمال، وتسريع وتيرة نمو مشاريع التجارة الرقمية، في مسعى ينسجم تماماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رئيسة للاقتصاد الرقمي والابتكار.
ويبدأ البرنامج في استقبال طلبات المشاركة من رواد الأعمال حول العالم اعتباراً من 10 أغسطس المقبل، على أن تنطلق الدفعة الأولى في شهر أكتوبر من عام 2026.
وسيتيح البرنامج للشركات الناشئة فرصة استثنائية للاستفادة من بيئة أعمال متكاملة تدعم تطوير نماذج أعمالها، وتضمن التحقق من جدوى حلولها المبتكرة، وتمهد الطريق نحو التوسع المستقبلي في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكدت آمنة لوتاه، مدير عام «دبي كوميرسيتي»، أن إطلاق هذا البرنامج يجسد التزام المنطقة الحرة المستمر بتبني المبادرات الداعمة لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، فضلاً عن تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الإمارة.
وأوضح سعيد حمد الهاملي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «إنكيوبيتر»، أن «دبي كوميرسيتي» توفر البيئة المثلى لإطلاق هذه المشاريع واختبارها وتوسيع نطاقها، مشيراً إلى أن البرنامج سيسهم بشكل فعّال في تزويد الشركات الناشئة بالدعم العملي المستمر والإرشاد المهني، مع إتاحة الوصول المباشر إلى المستثمرين، مما يساعدها على التحول إلى مؤسسات ذات قدرة تنافسية عالية على المستويين الإقليمي والعالمي.

دبي كوميرسيتي
دبي
الشركات الناشئة
التجارة الرقمية
الإمارات
آخر الأخبار
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: قصف منشآت مدنية إيرانية مقابل كل هجوم في «هرمز»
23 يوليو 2026
نواف سلام يضع العلم اللبناني في شارع متضرر بقرية زوطر الغربية الجنوبية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: حشد الجهود لتأمين انسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب
23 يوليو 2026
سفينتان في مضيق هرمز - رويترز
الأخبار العالمية
«البنك الدولي»: تصاعد حرب إيران يقلص النمو العالمي
23 يوليو 2026
أحد الميادين بالعاصمة السورية دمشق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا رهن بفاعلية المؤسسات
23 يوليو 2026
بيت هيغسيث
الأخبار العالمية
«البنتاغون»: 37.5 مليار دولار تكلفة العمليات العسكرية ضد إيران
23 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©