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«كهرباء دبي» تعتمد 6861 طلب خدمة معلومات عبر «مرافق»

«كهرباء دبي» تعتمد 6861 طلب خدمة معلومات عبر «مرافق»
23 يوليو 2026 17:37


دبي (الاتحاد)
اعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي 6861 طلب خدمة معلومات عبر خاصية «مرافق» الذكية خلال النصف الأول من عام 2026، ما أسهم في تسريع اعتماد 25,643 شهادة عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة إن خاصية «مرافق» أسهمت في دعم مسيرة التحول الرقمي في الهيئة وتعزيز الكفاءة والارتقاء بتجربة المعنيين، من خلال تسريع حصول الاستشاريين والمقاولين المعتمدين على خدمة المعلومات خلال مدة لا تتجاوز20 دقيقة، مقارنةً بـ60 دقيقة سابقاً، محققةً بذلك انخفاضاً في زمن إنجاز الخدمة بنسبة تصل إلى 67%، وجعلت رحلة الحصول على الخدمة أسرع بثلاثة أضعاف.
وأضاف معاليه أنه في إطار رؤية «نحن الإمارات 2031» وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، نحرص على توسيع آفاق الفرص الداعمة للنمو المستدام لشركائنا ونلتزم بتسريع وتسهيل إنجاز المشاريع وتوفير البيئة المحفّزة لها لمزيد من التطور ومواصلة الزخم القوي للازدهار الاقتصادي والعمراني في دبي».
تعتمد خاصية «مرافق» المتطورة على نظم المعلومات الجغرافية لتوفير رابط إلكتروني ذكي بدلاً من ملفات DGN أو CAD التقليدية، مما يضمن المحافظة على كافة البيانات، والحيلولة دون خسارتها.
وتتيح الخاصية ميزة عرض خرائط وبيانات شبكات الهيئة، ومعلومات واضحة ودقيقة وآمنة للمعنيين عن مشاريع البنية التحتية في إمارة دبي.

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