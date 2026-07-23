1.7 مليار درهم أرباح «الإمارات الإسلامي» خلال النصف الأول

دبي (الاتحاد)

أعلن «الإمارات الإسلامي» عن تحقيق أداء مالي قوي خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً في إجمالي الدخل بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدفوعاً بنمو كل من الدخل الممول وغير الممول.

وحقق أرباحاً صافية بقيمة 1.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي بنمو 3.1%، وزادت الأرباح التشغيلية بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدعوماً بنمو مستمر في الأصول إلى جانب إدارة منضبطة للتكاليف.

وظل نمو الميزانية العمومية للمصرف قوياً، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5.5% منذ بداية العام ليصل إلى 153.8 مليار درهم، بينما ارتفع التمويل الممنوح للمتعاملين بنسبة 9.1% منذ بداية العام ليصل إلى 97 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 8.3% منذ بداية العام لتصل إلى 110.6 مليار درهم، مدعومةً بمزيج قوي من أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 65%.

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة«الإمارات الإسلامي»: «تعكس النتائج المالية للإمارات الإسلامي في النصف الأول من عام 2026 قوة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع الدخل المموّل وغير المموّل، فيما زادت الأرباح التشغيلية بنسبة 10%.

وأضاف: يُعدّ النمو المتواصل الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة دليلاً على الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة والتزامها الراسخ بتحقيق التقدم والازدهار. وانطلاقاً من مبادئ الصيرفة الإسلامية، يواصل الإمارات الإسلامي التزامه بدعم الطموحات الاقتصادية للدولة، وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمتعاملينا وأعمالنا ومجتمعاتنا.

واستكمل: كما نواصل ترسيخ ريادتنا في مجال الابتكار ضمن قطاع الصيرفة الإسلامية، من خلال إطلاق أول برنامج لشهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تنويع الفرص المتاحة للمستثمرين وتعزيز قاعدة التمويل لدينا وتوسيع نطاق حضورنا الدولي.

وقال: لا يزال التمويل المستدام أحد المحركات الرئيسة للنمو، حيث وُفقنا لإتمام عدد من التسهيلات التمويلية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في النصف الأول من عام 2026، مما يعزز التزامنا بدعم طموحات المتعاملين في تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المتعلقة بالاستدامة.

وقال فريد الملا الرئيس التنفيذي لـ«لإمارات الإسلامي»: «حافظ الإمارات الإسلامي على وتيرة نمو قوي خلال النصف الأول من عام 2026، مما يعكس مرونة نهج الأعمال الذي يتبعه المصرف، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 5.5% ليصل إلى 153.8 مليار درهم، تأكيداً لقدرتنا المستمرة على تحقيق نمو مستدام في ظل المتغيرات الحالية».

وأضاف: تظل قاعدة رأس المال ومستويات السيولة لدينا قوية مع تنوع مصادر التمويل لدعم نمو أعمال المتعاملين، مما أسهم في زيادة التمويلات بنسبة 9.1% والودائع بنسبة 8.3% خلال الفترة.

وقال: جودة منظومة التمويل لدينا من أبرز نقاط القوة، حيث شكّلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 65% من إجمالي الودائع، بما يعكس عمق علاقاتنا مع المتعاملين، ومستويات الثقة العالية التي نتمتع بها، وريادتنا في تقديم الحلول والخدمات المصرفية الرقمية.