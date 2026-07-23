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اقتصاد

«الاتحاد للطيران» و«إير بيس» توقعان اتفاقية «إنترلاين» لتعزيز الربط الجوي في نيجيريا وغرب أفريقيا

«الاتحاد للطيران» و«إير بيس» توقعان اتفاقية «إنترلاين» لتعزيز الربط الجوي في نيجيريا وغرب أفريقيا
23 يوليو 2026 21:29


لاغوس، نيجيريا (الاتحاد)
 وقّعت «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات، وشركة «إير بيس»، وهي أكبر شركة طيران في نيجيريا، اتفاقية «إنترلاين» تربط شبكتي وجهات الشركتين، مما يتيح لضيوف الاتحاد الوصول إلى 20 وجهة في نيجيريا وغرب ووسط أفريقيا.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن ضيوف «الاتحاد للطيران» من السفر بتذكرة موحدة إلى ما وراء لاغوس وأكرا عبر شبكة «إير بيس» الواسعة والتي تشمل مدناً نيجيرية رئيسية مثل أبوجا، وبورت هاركورت، وكانو، وإينوجو، وبنين سيتي، وأويري، وواري، وأسابا، بالإضافة إلى وجهات إقليمية في غرب ووسط أفريقيا، من بينها أبيدجان، وداكار، وبانجول، وفريتاون، ومونروفيا، وكوناكري، وباماكو، ودوالا، وليبرفيل.
وتعتبر نيجيريا الدولة الأفريقية الأكثر اكتظاظًا بالسكان وإحدى أكبر اقتصاداتها، وتسارعت وتيرة التبادل التجاري بين البلدين منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في يناير 2026، كما أن هناك جالية نيجيرية متنامية تعيش وتعمل في مختلف أنحاء الإمارات.
وتدعم هذه الشراكة التوسع الأفريقي الذي أُعلنت عنه الاتحاد في أبريل الماضي، والذي يشمل رحلة يومية بين أبوظبي ولاغوس.

  • «الاتحاد للطيران» و«إير بيس» توقعان اتفاقية «إنترلاين» لتعزيز الربط الجوي في نيجيريا وغرب أفريقيا

 

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 وبمجرد بدء هذه الرحلات، سيتمكن المسافرون من حجز رحلات عبر أبوظبي ومتابعة رحلاتهم عبر شبكة إير بيس في نيجيريا وغرب أفريقيا.في هذه المناسبة، قال آريك دي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وشؤون الإيرادات في «الاتحاد للطيران»: «طموحاتنا في أفريقيا طويلة الأمد، ونيجيريا في صميمها، تتيح هذه الاتفاقية لضيوفنا الوصول إلى واحدة من أوسع شبكات الطيران المحلية والإقليمية في القارة. إن مثل هذه الشراكات هي سبيلنا للنمو: مع شركات طيران قوية تعرف أسواقها أفضل من أي جهة أخرى».
من جهته، صرّح نويل نغالا الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «إير بيس» قائلاً: «لطالما سعت إير بيس إلى فتح آفاق جديدة أمام المسافرين من نيجيريا وغرب أفريقيا. ويُعزز تعاوننا مع الاتحاد للطيران هذا الطموح، إذ يُتيح للمسافرين الوصول بسهولة إلى أبوظبي عبر رحلات الاتحاد بمجرد بدء تشغيل الخطوط الجديدة، كما يُتيح لضيوف الاتحاد الوصول إلى العديد من الوجهات التي نخدمها في جميع أنحاء المنطقة. ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين من كلا الشبكتين».

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