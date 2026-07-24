إطلاق مشروع «باب القصر جاردن ريزيدنس 65» بمدينة مصدر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «برتڤيل للتطوير العقاري» إطلاق مشروع «باب القصر جاردن ريزيدنس 65» في مدينة مصدر بأبوظبي، وهو مشروع سكني فاخر يحمل علامة باب القصر الفندقية، ويقام على أكبر قطعة أرض سكنية في مدينة مصدر بمساحة تتجاوز 310 آلاف قدم مربع، ليقدم نموذجاً جديداً للمجتمعات السكنية التي تجمع بين جودة الحياة، والاستدامة، والخدمات الفندقية الراقية، والقيمة الاستثمارية طويلة الأجل.

ويأتي إطلاق المشروع في وقت يشهد فيه سوق أبوظبي العقاري نمواً متواصلاً، مدفوعاً بارتفاع الطلب على المشاريع السكنية المتكاملة التي توفر بيئة معيشية متطورة، ومواقع استراتيجية، وخدمات تضاهي أرقى الوجهات العالمية.

ويضم «باب القصر جاردن ريزيدنس 65» مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المفروشة بالكامل، تبدأ من غرفة نوم واحدة وتصل إلى خمس غرف نوم، وتشمل وحدات الدوبلكس والسكاي فيلا، كما يقدم ولأول مرة في مدينة مصدر وحدات مختارة من غرفة وغرفتين مع حدائق خاصة، لتوفير تجربة سكنية أكثر خصوصية وانسجاماً مع الطبيعة.