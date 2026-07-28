الأربعاء 29 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

4 مليارات درهم إيرادات «فيرتيغلوب» في الربع الثاني

شعار شركة فيرتيغلوب
29 يوليو 2026 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خلال 6 أشهر.. 27 مليون عملية تواصل عبر القنوات الرقمية لـ«الموارد البشرية»
«البلديات والنقل»: 57.316 إجراءً للصيانة الوقائية

أعلنت شركة «فيرتيغلوب»، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري، مدعومة بالأداء التشغيلي القوي ومرونة شبكتها التجارية واللوجستية، فيما اقترحت زيادة توزيعات الأرباح عن النصف الأول من العام بنسبة لا تقل عن 20% على أساس سنوي لتصل إلى 551 مليون درهم على الأقل.
وخلال الربع الثاني من العام، بلغت إيرادات الشركة 4 مليارات درهم «1.1 مليار دولار»، بنمو 92% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 111% لتصل إلى نحو 1.4 مليار درهم «371 مليون دولار»، كما ارتفع صافي الربح المعدل العائد للمساهمين إلى531 مليون درهم «145 مليون دولار»، بزيادة بلغت 12.5 ضعفاً على أساس سنوي.
وسجلت الشركة خلال النصف الأول من عام 2026 إيرادات بلغت 7.4 مليار درهم «2 مليار دولار»، بزيادة قدرها 59% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 63% إلى 2.6 مليار درهم «713 مليون دولار»، كما ارتفع صافي الربح المعدل العائد للمساهمين إلى 1.1 مليار درهم «289 مليون دولار»، بزيادة بلغت 3.4 أضعاف على أساس سنوي.
وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب»، إن النتائج المالية لـ «فيرتيغلوب» في الربع الثاني من عام 2026 تؤكد مرونة عمليات الشركة وقوة أداء فريق عملها، حيث تستمر الشركة في تنويع مسارات التصدير من دولة الإمارات من خلال الاستفادة من خيارات لوجستية بديلة عبر البر والبحر، بالإضافة إلى زيادة السعة التخزينية لضمان استمرارية الإنتاج.

فيرتيجلوب
الإمارات
نتائج مالية
النتائج المالية
آخر الأخبار
ترامب خلال صعوده الطائرة الرئاسية في مطار مقاطعة أوكلاند الدولي - أ ف ب
الأخبار العالمية
ترامب يشيد بالمحادثات مع إيران ويلوح بالتصعيد
29 يوليو 2026
جنود إسرائيليون يقومون بوضع حواجز في مدينة الخليل - أ ف ب
الأخبار العالمية
اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين تتواصل بالضفة
29 يوليو 2026
وسط العاصمة السورية دمشق - أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: معالجة 75 ألف وثيقة متعلقة بالمفقودين في سوريا
29 يوليو 2026
مركز التسوق «إيون مول» المتضرر في بلدة كاشيما بمحافظة كوماموتو اليابانية (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى وعالقون بعد زلزال شديد في اليابان
29 يوليو 2026
الفيضانات تغمر قرى في شرق باكستان
الأخبار العالمية
الفيضانات تغمر قرى في شرق باكستان
29 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©