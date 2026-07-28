4 مليارات درهم إيرادات «فيرتيغلوب» في الربع الثاني

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «فيرتيغلوب»، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري، مدعومة بالأداء التشغيلي القوي ومرونة شبكتها التجارية واللوجستية، فيما اقترحت زيادة توزيعات الأرباح عن النصف الأول من العام بنسبة لا تقل عن 20% على أساس سنوي لتصل إلى 551 مليون درهم على الأقل.

وخلال الربع الثاني من العام، بلغت إيرادات الشركة 4 مليارات درهم «1.1 مليار دولار»، بنمو 92% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 111% لتصل إلى نحو 1.4 مليار درهم «371 مليون دولار»، كما ارتفع صافي الربح المعدل العائد للمساهمين إلى531 مليون درهم «145 مليون دولار»، بزيادة بلغت 12.5 ضعفاً على أساس سنوي.

وسجلت الشركة خلال النصف الأول من عام 2026 إيرادات بلغت 7.4 مليار درهم «2 مليار دولار»، بزيادة قدرها 59% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 63% إلى 2.6 مليار درهم «713 مليون دولار»، كما ارتفع صافي الربح المعدل العائد للمساهمين إلى 1.1 مليار درهم «289 مليون دولار»، بزيادة بلغت 3.4 أضعاف على أساس سنوي.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب»، إن النتائج المالية لـ «فيرتيغلوب» في الربع الثاني من عام 2026 تؤكد مرونة عمليات الشركة وقوة أداء فريق عملها، حيث تستمر الشركة في تنويع مسارات التصدير من دولة الإمارات من خلال الاستفادة من خيارات لوجستية بديلة عبر البر والبحر، بالإضافة إلى زيادة السعة التخزينية لضمان استمرارية الإنتاج.