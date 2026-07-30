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اقتصاد

هيئة سوق المال تلغي 15 رسماً ضمن مراجعة شاملة لمنظومة الرسوم

هيئة سوق المال
30 يوليو 2026 13:35

اعتمد مجلس إدارة هيئة سوق المال، إلغاء 15 رسماً ضمن مراجعة شاملة لمنظومة الرسوم المعتمدة لدى الهيئة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية، ومواكبة التطورات التشريعية، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للشركات والأفراد المرخّص لهم في أسواق المال في دولة الإمارات.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، شملت المراجعة عدداً من الرسوم المرتبطة بالخدمات والأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة، بهدف مواءمة هيكل الرسوم مع المتطلبات التنظيمية الحالية والتطورات التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية.

وأسفرت هذه المراجعة عن إلغاء 15 رسماً بما يسهم في تخفيف الأعباء على الشركات والأفراد المرخص لهم، وتبسيط هيكل الرسوم، وضمان اتساقه مع الإطار التنظيمي المعتمد.

وتعكس هذه الخطوة حرص الهيئة على المراجعة الدورية للأنظمة والإجراءات المرتبطة بأسواق المال، وتعزيز كفاءة منظومة الرسوم وتبسيط هيكلها، بما يحقق توازناً بين المتطلبات الرقابية من جهة، واحتياجات المتعاملين من جهة أخرى، ويعزز وضوح الرسوم المرتبطة بالخدمات الخاضعة لإشراف الهيئة.

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وقال سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، بهذه المناسبة، إن الهيئة تلتزم بمواصلة تطوير منظومة الرسوم، لضمان مواكبتها للمتغيرات التي تشهدها أسواق المال، واستجابتها لاحتياجات الشركات والأفراد المرخّص لهم، وتأتي هذه المراجعة في إطار سعي الهيئة المستمر إلى رفع كفاءة الخدمات التنظيمية، وتخفيف الأعباء على المتعاملين، بما يسهم في تعزيز مرونة أسواق المال، ودعم بيئة أعمال أكثر فاعلية والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وأكدت الهيئة أن الرسوم المشمولة بالإلغاء تتوزع على عدد من الخدمات والأنشطة الخاضعة لإشرافها، وتأتي في إطار المراجعة الشاملة التي أجرتها لمنظومة الرسوم المعتمدة لديها.

ودعت الهيئة الشركات والأفراد المعنيين إلى الاطلاع على القرار المنشور على موقعها الإلكتروني للتعرف على تفاصيل الخدمات المشمولة بالإلغاء وآلية تطبيق القرار.

المصدر: وام
هيئة سوق المال
الرسوم
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