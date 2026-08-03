716.5 مليون درهم أرباح «مساكن دبي ريت» النصفية بنمو 15%

دبي (الاتحاد)

حقق صندوق «مساكن دبي ريت»، صافي أرباح قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بواقع 716.5 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 15.1% مقارنة مع 622.3 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بنمو الدخل الإيجاري وارتفاع معدلات الإشغال والانضباط في إدارة التكاليف.

وارتفعت إيرادات الصندوق 8.1% على أساس سنوي إلى 1.035 مليار درهم، مقارنة مع 957.8 مليون درهم في النصف الأول من 2025، فيما زادت الأرباح المعدّلة قبل تكاليف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك 14.6% إلى 822.6 مليون درهم، وارتفع هامشها إلى 79.4% مقابل 74.9% قبل عام.

وأعلن الصندوق أن مجلس الإدارة وافق على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 573.2 مليون درهم، بما يعادل 4.4 فلس للوحدة، وهو ما يمثّل 80% من صافي أرباح النصف الأول من 2026 قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية، ويعكس عائداً سنوياً على توزيعات الأرباح بنسبة 8% قياساً إلى سعر الطرح الأولي، و7.1% قياساً إلى سعر الإغلاق في 30 يونيو 2026 على أساس سنوي.

وسجّلت المحفظة العقارية أداءً تشغيلياً قوياً، إذ بلغ متوسط معدّل الإشغال 98.6%، بزيادة 0.5 نقطة مئوية على أساس سنوي، ووصل معدل الاحتفاظ بالمستأجرين إلى 94.1% مقارنة مع 93.8% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت القيمة الإجمالية للأصول إلى 25.2 مليار درهم بنهاية يونيو 2026، بزيادة 6.9% مقارنة مع نهاية عام 2025، مدفوعة بإضافة 56 فيلا ضمن مجمع «غاردن فيو فيلاز» والاستحواذ على 220 وحدة ضمن مجمع «قرية جبل علي» السكني، فيما ارتفع صافي قيمة الأصول إلى 22.6 مليار درهم، وصافي قيمة الأصول لكل وحدة إلى 1.74 درهم، مقارنة مع 1.7 درهم في نهاية ديسمبر 2025.

وقال أحمد السويدي، المدير العام لشركة «دي إتش إيه إم لإدارة صناديق الاستثمار العقاري»، إن نتائج «مساكن دبي ريت» خلال النصف الأول تعكس جودة المحفظة العقارية وعمق الطلب على المجمعات السكنية، مؤكداً أن الصندوق حقق نمواً قوياً في صافي الأرباح، وحافظ على مستويات إشغال مرتفعة، وواصل تنمية الدخل الإيجاري.

وأضاف أن الصندوق سيواصل إدارة محفظته بكفاءة، وتعزيز القيمة من خلال الإدارة الفاعلة للأصول، إلى جانب تقييم المزيد من الفرص الواعدة ضمن مشاريع دبي القابضة ودبي القابضة لإدارة الأصول، بما يدعم تحقيق دخل مستقر وخلق قيمة طويلة الأجل لحملة الوحدات.

وأفاد الصندوق أنه تقدم بعروض اهتمام للاستحواذ على ثلاثة مشاريع سكنية متوسطة الأجل، تضم 448 وحدة سكنية ضمن فئة المجمعات السكنية الفاخرة، و107 وحدات ضمن فئة المجمعات السكنية المتكاملة، رهناً بإتمام التعاقد النهائي.