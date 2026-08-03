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اقتصاد

أبوظبي تستضيف «قمة شنايدر إلكتريك للابتكار» سبتمبر المقبل

مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» (الاتحاد)
3 أغسطس 2026 19:51

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شنايدر إلكتريك عقد قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا يومي 15 و16 سبتمبر 2026 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تحت شعار «تطوير تكنولوجيا الطاقة لتمكين الذكاء وتعزيز المرونة»، وبحضور نخبة من القادة العالميين في قطاعَي الطاقة والتكنولوجيا، إلى جانب مسؤولين حكوميين، لبحث تسريع التحول الإقليمي نحو منظومات طاقة أكثر ذكاءً ومرونة.
وتأتي القمة في وقت تفرض فيه الزيادة المتسارعة في مراكز البيانات، والتوسع في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوجهات الوطنية الطموحة، طلباً غير مسبوق على الطاقة في مختلف أنحاء المنطقة.
وقال وليد شتا، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الطاقة اليوم أصبحت الركيزة الأساسية لكل ما تسعى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى تحقيقه، بدءاً من تبنّي الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الرقمية، وصولاً إلى تحقيق الرؤى الوطنية التي تحدث تحولات نوعية في المنطقة، ويفرض هذا الطموح متطلبات حقيقية على الأنظمة التي تدعمه، ما يستدعي توفير بنية للطاقة تتسم بالذكاء والمرونة منذ مراحل التصميم الأولى.
وأوضح أن «قمة الابتكار 2026» تمثل منصةً يلتقي فيها قادة المنطقة والشركاء ورواد التكنولوجيا لتحويل هذا التحدي إلى حلول هندسية عملية، ورسم ملامح المرحلة المقبلة.

شنايدر إلكتريك
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