«منتدى الشارقة للاستثمار 2026» يعزز الحوار حول مستقبل سلاسل الإمداد برعاية «غلفتينر»



الشارقة (الاتحاد)

أعلن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» انضمام مجموعة «غلفتينر» راعياً استراتيجياً للدورة التاسعة من «منتدى الشارقة للاستثمار 2026»، التي تقام يومي 14 و15 أكتوبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة».

يتزامن انضمام المجموعة إلى المنتدى مع إعلانها استراتيجية استثمارية عالمية بقيمة ملياري دولار، تستهدف تطوير منظومة متكاملة تضم الموانئ، والشحن البحري، والخدمات اللوجستية، والمجمعات الصناعية، وسلاسل الإمداد المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً للموانئ والخدمات اللوجستية والصناعة.

تشمل الاستراتيجية مواصلة توسعة محطة خورفكان التجارية، ورفع طاقتها الاستيعابية من 3.5 مليون إلى 5 ملايين حاوية نمطية سنوياً، ضمن خطة طويلة الأمد تستهدف تجاوز طاقة 10 ملايين حاوية نمطية، إلى جانب ربط المحطة مستقبلاً بشبكة «قطارات الاتحاد»، بما يعزز تكامل النقل البحري والبري والسكك الحديدية، ويدعم ربط الأسواق الإقليمية والعالمية بسلاسل الإمداد.

و تتضمن الخطط تطوير منظومة لوجستية متكاملة تشمل رفع الطاقة الإجمالية للخدمات اللوجستية الداخلية إلى 2.3 مليون حاوية نمطية في مدينتي الذيد والصجعة اللوجستيتين، وتطوير 1.5 مليون متر مربع ضمن المرحلة الأولى من مدينة الذيد اللوجستية، إلى جانب توفير خدمات التخزين الجمركي وغير الجمركي، وسلاسل التبريد، والخدمات اللوجستية التعاقدية، ومراكز التوزيع، وتنفيذ طلبات التجارة الإلكترونية، والأنشطة الصناعية الخفيفة، والنقل متعدد الوسائط.

وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ«استثمر في الشارقة»، إن انضمام «غلفتينر» إلى المنتدى يعزز النقاشات المتعلقة بمرونة سلاسل الإمداد من خلال تجربة تستند إلى استثمارات ومشروعات قائمة، مؤكداً أن المنتدى يواصل ترسيخ مكانته منصة تجمع بين الرؤى الاقتصادية والتطبيقات الاستثمارية العملية.

وأضاف: لم تعد البنية التحتية اللوجستية رافداً مساعداً للاقتصاد، بل باتت اليوم من أكثر المحددات تأثيراً في قدرة الدول على جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات وربط أسواقها بسلاسل الإمداد العالمية.

من جانبه، قال فريد بلبواب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غلفتينر»، إن استثمار المجموعة البالغ ملياري دولار يجسد التزامها بتعزيز الترابط بين الموانئ والمناطق اللوجستية والمجمعات الصناعية، بما يسهم في بناء منظومة أكثر كفاءة ومرونة للتجارة الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن الاقتصادات المرنة تحتاج إلى بنية تحتية تتمتع بالقدرة على التكيّف، ومن خلال توسعة ميناء خورفكان، وتطوير المجمعات اللوجستية الداخلية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في سلاسل الإمداد، نعمل على بناء منظومة متكاملة تتيح للتجارة إعادة توجيه مساراتها، والتعافي بسرعة، ومواصلة النمو في مختلف الظروف.

يجسد انضمام «غلفتينر» إلى المنتدى توجه «منتدى الشارقة للاستثمار» نحو استقطاب مؤسسات عالمية تعرض تجارب ومشروعات عملية في القطاعات الاستراتيجية، بما يوفر منصة للحوار بين المستثمرين وصناع القرار والخبراء حول مستقبل التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

يناقش المنتدى في دورته التاسعة عدداً من المحاور المرتبطة ببناء الاقتصادات المرنة، تشمل اتجاهات الاستثمار العالمية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتنمية الصناعية، وتنمية المواهب، وريادة الأعمال، والاقتصاد القائم على المعرفة.

وشهدت الدورة الثامنة من المنتدى، التي عقدت عام 2025 بأجندة موحدة مع «مؤتمر الاستثمار العالمي»، مشاركة أكثر من 12 ألف شخص من 142 دولة، وأكثر من 130 متحدثاً، وتضمنت أكثر من 160 جلسة و120 اجتماع أعمال، فيما تواصل الدورة التاسعة البناء على هذا الحضور الدولي من خلال جمع الحكومات والمستثمرين والشركات والمؤسسات المالية والخبراء لبحث فرص الاستثمار والشراكات الداعمة للنمو المستدام.