121 مليون درهم أرباح «أغذية» خلال النصف الأول بنمو 147%





أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة أغذية نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2026، مسجلة نمواً في صافي الربح بلغت نسبته نحو 147.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليرتفع إلى 121.4 مليون درهم، فيما أوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 11.792 فلساً للسهم الواحد عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، بزيادة قدرها 14.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال النصف الأول من العام، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 7.4% على أساس سنوي لتبلغ 2.6 مليار درهم، مدعومةً بمبيعات استثنائية ضمن برنامج الأمن الغذائي لدولة الإمارات، الأمر الذي يعكس الدور المحوري الذي تؤديه «أغذية» في دعم الأجندة الوطنية.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 35.8% لتصل إلى 310.5 مليون درهم، مع توسع هامش الأرباح بمقدار 250 نقطة أساس ليبلغ 11.9%. أما على مستوى الربع الثاني من عام 2026، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 11.9% على أساس سنوي لتبلغ 1.3 مليار درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك، والإطفاء بنسبة 172.5% لتصل إلى 117.2 مليون درهم، مع توسع هامش الأرباح بمقدار 542 نقطة أساس ليبلغ 9.2% بينما بلغ صافي الربح 24.5 مليون درهم.

وسجلت التدفقات النقدية الحرة تحولاً قوياً إلى مستويات إيجابية بلغت 521.4 مليون درهم، مقارنةً بتدفقات نقدية سالبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما نجحت المجموعة في خفض نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 1.8 مرة مقارنة بـ 2.9 مرة في ديسمبر 2025.

واختتمت «أغذية» النصف الأول من عام 2026 بسيولة نقدية بلغت 869.6 مليون درهم إماراتي، ما يمنحها مرونة مالية كبيرة، ويدعم قدرتها على مواصلة تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية. وفي الوقت ذاته، واصلت أصول المجموعة نموها لتصل إلى 6.5 مليار درهم، كما في 30 يونيو 2026. وعلى مستوى مختلف قطاعات المجموعة، استمر الأداء القوي للأعمال الأساسية، إلى جانب إحراز تقدم متواصل في تنفيذ المبادرات التحولية الاستراتيجية.

وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 11.792 فلساً للسهم الواحد عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، بزيادة قدرها 14.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك للربع الثاني على التوالي الذي تشهد فيه توزيعات الأرباح نمواً، بعد الزيادة البالغة 10.0% الموصى بها عن النصف الثاني من عام 2025.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أغذية»: «إن رفع توزيعات الأرباح المرحلية للربع الثاني على التوالي يعكس النهج المنضبط الذي تُدار به مجموعة (أغذية)، ويؤكد ثقة مجلس الإدارة بقدرتها على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وعلى الرغم من التحديات التي تشهدها البيئة التشغيلية، تواصل المجموعة تحقيق تدفقات نقدية قوية تمكّنها من مكافأة مساهميها، وفي الوقت ذاته تعزز قدرتها على تمويل خطط نموها، وهو التوازن الذي نحرص على المحافظة عليه».

من جهته، قال سالمين العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»: «تواصل استراتيجيتنا التحولية، التي أطلقناها قبل عام، تحقيق نتائج ملموسة، حيث أسهم نمو الأرباح، واتساع الهوامش، وتحسن التدفقات النقدية في تعزيز متانة ميزانيتنا العمومية. كما نجحنا في الحفاظ على استمرارية الإمدادات دون انقطاع، ودعم عملائنا، والإسهام في تعزيز منظومة الأمن الغذائي لدولة الإمارات في مرحلة بالغة الأهمية. كما واصل الابتكار دوره كمحرك رئيسي للنمو، من خلال دخول مياه (العين) إلى فئة المشروبات الوظيفية، وتوسيع منتجات البروتين لدى (نبيل) و(أطياب)، وإطلاق منتجات جديدة في قطاع الوجبات الخفيفة عبر (أبو عوف) و(فريكن أوسم)، إلى جانب طرح منتجات دقيق متخصصة تحت علامة (المطاحن الكبرى)».

ومن جهته، قال جرن نيجس، الرئيس التنفيذي للإدارة المالية في مجموعة أغذية: «شهد المركز المالي لمجموعة (أغذية) تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2026. وإلى جانب النمو القوي في الأرباح، نجحنا في تحقيق تدفقات نقدية حرة بقيمة 521 مليون درهم إماراتي، مع خفض نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 2.9 مرة إلى 1.8 مرة. ويعكس هذا الأداء، الذي يجمع بين نمو الأرباح، وتعزيز توليد التدفقات النقدية، وخفض المديونية، النهج المالي المنضبط الذي نرسخه في مختلف أعمال المجموعة. ومع احتفاظنا بسيولة نقدية بقيمة تقارب 870 مليون درهم وما يعادلها، تتمتع (أغذية) بمركز مالي قوي يؤهلها للتعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة، ومواصلة تنفيذ برامجها التحولية الاستراتيجية، وتعزيز القيمة المستدامة لمساهميها».