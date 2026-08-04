48 مليار درهم صافي أرباح 15 بنكاً خلال النصف الأول

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



ارتفع إجمالي صافي الأرباح (بعد خصم الضرائب) لعدد 15 بنكاً مُدرَجاً في أسواق الأسهم المحلية عن النصف الأول من العام 2026، ليتجاوز 48 مليار درهم، بنمو قارب 7.7 % على أساس سنوي، حيث حقّقت 10 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية صافي ربح 25.44 مليار درهم، لتستحوذ على نسبة تقارب 53 % من أرباح البنوك المدرجة، في حين حققت 5 بنوك مُدرَجة في سوق دبي المالي صافي أرباح عن النصف الأول بلغت 22.64 مليار درهم، تمثل نسبة 47 % من أرباح البنوك المدرجة.

وحسب رصد أجرته «الاتحاد» للبيانات المالية المجمّعة للبنوك عن النصف الأول من العام 2026، فقد جاوزت الإيرادات التشغيلية للبنوك المدرجة في أسواق الأسهم المحلية حاجز 96.3 مليار درهم، وذلك عن فترة الأشهر الستة الأولى من عام 2026، وجاءت بواقع 45.5 مليار درهم لعدد 10 بنوك مدرجة في أبوظبي ونحو 50.8 مليار درهم لبنوك دبي. وأظهر الرصد أن 6 بنوك كبيرة استحوذت على نسبة 87.1% من صافي أرباح البنوك المدرجة في النصف الأول من عام 2026، وكذلك على نسبة 88.3% من الإيرادات، وهي الإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، والمشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ودبي الإسلامي، لافتاً إلى أن البنوك الستة الكبيرة حققت صافي أرباح بعد الضريبة في النصف الأول من العام الحالي بلغت 41.91 مليار درهم، فيما بلغت إيراداتها نحو 85 مليار درهم.



نمو الأرباح

وتشير البيانات المالية المجمّعة للبنوك عن النصف الأول من العام 2026، إلى تحقيق «الإمارات دبي الوطني» أعلى صافي ربح بعد الضريبة تجاوز 12.9 مليار درهم، بنسبة نمو 3.2% على أساس سنوي، وتلاه «أبوظبي الأول» بقيمة 10.73 مليار درهم، بنمو 1%، ثم «أبوظبي التجاري» بصافي ربح بعد الضريبة 6.737 مليار درهم، بنمو 34% على أساس سنوي، وجاء «المشرق» رابعاً بنحو 4.04 مليار درهم بنسبة نمو 17% على أساس سنوي، وتلاه «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 3.8 مليار درهم، وبنمو 8% على أساس سنوي، يليه «دبي الإسلامي» بنحو 3.73 مليار درهم بنسبة نمو 0.16% فقط، مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.

وأظهر الرصد أن «بنك دبي التجاري» جاء في المركز السابع ضمن قائمة الأعلى ربحية بصافي أرباح 1.716 مليار درهم، وبنمو 1.2%، ثم «رأس الخيمة الوطني» بـ 1.712 مليار، بنمو 25%، ويليه «الشارقة الإسلامي» بقيمة 804 مليون درهم، وبنمو 15.3%، وجاء «الفجيرة الوطني» في المركز العاشر، بأرباح 688.8 مليون درهم، بنمو 10.2%، ثم «بنك الشارقة» بـ 362 مليون درهم، بنمو 35%، يليه «أم القيوين الوطني» بأرباح 271.1 مليون درهم، وتلاه «مصرف عجمان» بنحو 246 مليون درهم، بنمو 1%، يليه «البنك العربي المتحد» بقيمة 201 مليون درهم، وأخيراً «البنك التجاري الدولي» بصافي ربح 141.49 مليون درهم، وبنسبة نمو 68%.



زيادة الإيرادات

بتحليل نتائج أعمال البنوك عن النصف الأول من العام 2026، يتضح أن زيادة صافي الربح جاء بشكل رئيس من زيادة الإيرادات التشغيلية لتلك البنوك، حيث جاوزت إيرادات 15 بنكاً مُدرَجاً في أسواق الأسهم المحلية حاجز 96.3 مليار درهم، وذلك عن فترة 6 أشهر. وحقق «الإمارات دبي الوطني» أعلى إيرادات تجاوزت 27.9 مليار درهم بنسبة نمو 16% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، وتلاه «أبوظبي الأول» بقيمة 19.5 مليار درهم، بنمو 7%، ثم «دبي الإسلامي» بنحو 12.4 مليار درهم، بنسبة نمو 10% على أساس سنوي، يليه «أبوظبي التجاري» بإيرادات 11.98 مليار درهم بنسبة نمو 12% على أساس سنوي، ثم «المشرق» خامساً بقيمة 6.8 مليار درهم، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 6.5 مليار درهم وبنمو 9%.

وأظهر التحليل أن «رأس الخيمة الوطني»، جاء في المركز السابع بقيمة إيرادات تشغيلية 3.125 مليار درهم وبنسبة نمو 22%، وتلاه «بنك دبي التجاري» بقيمة 2.9 مليار درهم، بنمو 2.7% على أساس سنوي، ثم «مصرف الشارقة الإسلامي» بقيمة 1.4 مليار درهم، بنمو 20.5% على أساس سنوي، و«الفجيرة الوطني» بقيمة 1.38 مليار درهم وبنمو بنسبة 1.6% على أساس سنوي، في حين جاء «مصرف عجمان» في المركز الحادي عشر، محققاً إيرادات بنحو 880 مليون درهم بنمو 17%. وحلَّ «بنك الشارقة» في المركز الثاني عشر، محققاً نحو 553 مليون درهم، بنمو بنسبة 26% على أساس سنوي، وتلاه «البنك العربي المتحد» بإيرادات للنصف الأول من العام بقيمة 421 مليون درهم، وبنسبة نمو 13% مقارنة بالنصف الأول من العام 2025، يليه «أم القيوين الوطني» بإيرادات 352.4 مليون درهم، وأخيراً «البنك التجاري الدولي» بإيرادات عن النصف الأول من العام الحالي بلغت 295.86 مليون درهم.