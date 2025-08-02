نموذج ذكاء اصطناعي يعزز دقة تشخيص سرطان الغدة الدرقية

طوّر فريق بحثي بقيادة البروفيسور لي هاي من معاهد هيفاي للعلوم الفيزيائية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم نموذجاً متعدد الوسائط للتعلّم العميق، يهدف إلى التنبؤ بدرجة خباثة عقيدات الغدة الدرقية المصنفة ضمن الفئة TI-RADS 4 ذات الخصائص عالية الخطورة. ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Computerized Medical Imaging and Graphics.

ويُعد سرطان الغدة الدرقية أحد أكثر الأورام الخبيثة شيوعاً، مع تزايد معدلات الإصابة به بسرعة، خصوصاً في الصين. ويُعتبر التصوير بالموجات فوق الصوتية أداة أساسية في تقييم عقيدات الغدة الدرقية، إلا أن دقة التشخيص تعتمد بدرجة كبيرة على خبرة الطبيب، ما قد يؤدي إلى أخطاء في التشخيص، خاصة في حالات TI-RADS 4. فالتشخيص المبالغ فيه قد يقود إلى إجراءات طبية غير ضرورية، بينما قد يتسبب التشخيص الناقص في تأخير علاجات منقذة للحياة، مما يجعل تحسين دقة التشخيص أمراً بالغ الأهمية.

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وفقاً لموقع «ميديكال إكسبريس» المتخصص في الأبحاث الطبية، ابتكر الباحثون نموذج ذكاء اصطناعي يعتمد على التعلّم العميق ويجمع بين التصوير بالموجات فوق الصوتية ثنائية النمط «B-mode» وتقنية «Strain Elastography» للتنبؤ بخباثة هذه العقيدات. وقد حقق النموذج نتائج متميزة، حيث سجل مساحة تحت منحنى الأداء التشغيلي «AUC» بلغت 0.937 في مجموعة الاختبار و0.927 في التحقق الخارجي، متفوقاً على النماذج التقليدية أحادية النمط.

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كما تفوق النموذج على أطباء الأشعة في الأداء التشخيصي، وعند استخدامه كأداة مساعدة، ساعد على تحسين دقة التشخيص لدى جميع أطباء الأشعة بغض النظر عن مستوى خبرتهم. وأظهرت الخرائط الحرارية التي ولّدها النموذج تطابقاً كبيراً مع مناطق التركيز لدى الأطباء، ما يؤكد جدواه السريرية ودقته العالية.

وقال البروفيسور لي هاي: «يمكن لهذا النموذج المبتكر أن يقلل بشكل كبير من مخاطر التشخيص الخاطئ أو الفائت، خاصة لدى مرضى سرطان الغدة الدرقية ذوي الخطورة العالية».

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يُصنَّف سرطان الغدة الدرقية ضمن أكثر عشرة أنواع من السرطانات شيوعاً عالمياً، وتشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أن معدلات الإصابة به في تزايد ملحوظ خلال العقدين الماضيين، مع ارتفاع نسب الكشف المبكر نتيجة التطور في تقنيات التصوير الطبي. وتُعتبر الفئة TI-RADS 4 من أكثر الحالات التي تثير الجدل بين الأطباء بسبب صعوبة التمييز الدقيق بين العقيدات الحميدة والخبيثة، وهو ما يجعل الحاجة ماسة إلى أدوات تشخيصية أكثر دقة وموثوقية.

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ويمثل النموذج المطوّر خطوة متقدمة في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتشخيص الطبي، مع إمكانات واسعة لتطبيقه في المستشفيات والمراكز الطبية حول العالم. وإذا ما تم اعتماده على نطاق واسع، فقد يسهم في رفع كفاءة التشخيص وخفض التكاليف، إضافة إلى تحسين فرص النجاة للمرضى عبر الكشف المبكر والدقيق عن الحالات عالية الخطورة.

أسامة عثمان (أبوظبي)