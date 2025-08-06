"أوبن ايه آي" تطلق نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة توفر إمكانات متقدمة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة "أوبن ايه آي" طرح أولى نماذجها اللغوية الكبيرة ذات الوزن المفتوح منذ عام 2019، فيما يُعد تحولًا مهمًا بعد سنوات من التركيز على النماذج المغلقة.

وبخلاف المفهوم الشائع عن "المصدر المفتوح"، لا تتضمن هذه النماذج الشفرة البرمجية أو بيانات التدريب، بل تتيح ما يُعرف بـ"الأوزان weights"، وهي القيم العددية التي تعلمها النموذج خلال التدريب، وتُستخدم في معالجة المدخلات وتوليد المخرجات.

وأكدت "أوبن أيه آي" المطورة لمنصة الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" أن النموذجين الجديدين "المفتوحين" من الذكاء الاصطناعي يمكن تخصيصهما وتشغيلهما بحسب الطلب على جهاز كمبيوتر محمول.

وأضافت الشركة أنه يطلق على النموذجين، وهما "جي بي تي- او اس اس- 120بي" و"جي بي تي- او اس اس- 20بي"، ما يسمى بـ "نماذج لغة مفتوحة الوزن"، والتي تسمح للمستخدمين بالوصول إلى معايير الذكاء الاصطناعي وتخصيصها.

وذكرت أن النموذجين الجديدين يمكن تشغيلهما محليًا على أجهزة الحواسيب المحمولة، ما يتيح للمطورين والشركات استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن بيئاتهم الخاصة وبشكل مستقل عن البنية التحتية السحابية. ويتيح هذا النهج لمستخدمي الأعمال تخصيص قدرات النماذج بما يتماشى مع متطلبات محددة، بعيدًا عن النماذج المغلقة كما هو الحال في منصة "شات جي بي تي".

وأوضحت أنه يمكن لهذين النموذجين، مثل أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تستخدم لتوليد النصوص، كتابة الشفرات والبحث عبر الإنترنت عند الطلب منهما.

ووصفت النموذجين بأنهما "الأفضل في فئتهما" وفقًا لعدة مؤشرات قياسية لقياس أداء النماذج المفتوحة.

ولم تكشف أوبن ايه آي عن نماذج مفتوحة المصدر تفاديًا لتعرّض تقنياتها للهندسة العكسية، لكن توفير الأوزان يمنح المطورين والباحثين القدرة على استخدام هذه النماذج أو إعادة ضبطها وفق احتياجاتهم.

ويحتوي النموذج الكبير gpt-oss-120b على 117 مليار مَعلمة، ويحتاج إلى بطاقة رسومية سعتها 80 جيجابايت لتشغيله بكفاءة.

وفي المقابل، يُمكن تشغيل نموذج gpt-oss-20b، الذي يضم 21 مليار مَعلمة، عبر أجهزة حاسوب تقليدية مزوّدة بـ16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مما يجعله مثاليًا للمطورين المستقلين أو للاستخدامات التي لا تتطلب اتصالًا بالإنترنت.

وقال سام ألتمان: منذ انطلاقتنا عام 2015، كانت مهمتنا في أوبن اية آي، ضمان تطوير ذكاء عام اصطناعي يخدم البشرية جمعاء. ومن هذا المنطلق، نحن متحمسون لأن يتم بناء بيئة ذكاء اصطناعي مفتوحة في الولايات المتحدة، قائمة على القيم الديموقراطية، ومتاحة مجانًا للجميع ولمنفعة واسعة النطاق".