إيلون ماسك يخسر أولى معاركه القضائية أمام "أوبن أيه أي"

شهدت الساحة القضائية الأميركية تطورًا جديدًا في النزاع المستمر بين إيلون ماسك وشركة "أوبن أيه أي"، حيث رفضت قاضية اتحادية طلب أغنى رجل في العالم تجاهل مزاعم الشركة ضده. هذه القضية تسلط الضوء على الصدام بين عمالقة التكنولوجيا والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتفتح فصلاً جديدًا في المعركة القانونية الطويلة التي بدأت منذ العام الماضي.





تفاصيل الحكم القضائي





أصدرت القاضية إيفون جونزاليز روجرز بالمحكمة قرارها الثلاثاء، مؤكدة أن ماسك يجب أن يواجه مزاعم "أوبن أيه أي" التي تتهمه بشن "حملة مضايقات لسنوات" ضد الشركة الناشئة. وتشمل هذه المزاعم الدعوى القضائية التي رفعها، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وتصريحاته الإعلامية التي تهدف إلى تشويه سمعة الشركة وتحقيق استفادة لشركته الجديدة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، "إكس أيه أي".





خلفية النزاع





بدأت المعركة القضائية بعد أن اتهم ماسك شركة "أوبن أيه أي" بالتخلي عن هدفها التأسيسي كجهة خيرية، إثر قبولها تمويلًا بمليارات الدولارات من مايكروسوفت منذ عام 2019، بعد عام واحد من مغادرته لمجلس إدارة الشركة. ونتيجة لذلك، أسس ماسك في 2023 شركته الخاصة "إكس أيه أي"، التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما زاد من حدة التنافس بين الطرفين.







المستقبل القانوني





من المقرر أن تستمر المعركة القضائية في مارس المقبل بمحكمة أوكلاند الاتحادية في ولاية كاليفورنيا، حيث ستُطرح جميع الأدلة والمرافعات أمام القضاء لتحديد مدى صحة مزاعم "أوبن أيه أي". وحتى الآن، لم يرد محامو ماسك على أي تعليق رسمي بشأن الحكم.