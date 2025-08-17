إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة للعلماء في أميركا

حصلت مؤسسة العلوم الوطنية الأميركية (NSF) على استثمارات كبيرة من القطاعين العام والخاص لمشروعها "البنية التحتية المفتوحة متعددة الوسائط للذكاء الاصطناعي" (OMAI).

ويقود معهد ألين للذكاء الاصطناعي، المعروف باسم Ai2، هذا المشروع، الذي سيوفر نماذج ذكاء اصطناعي متطورة ومفتوحة للعلماء في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقد خصصت شركة "إنفيديا" بالفعل 77 مليون دولار أميركي للمشروع الجديد.

يكمن سر نجاح مشروع OMAI في أن نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) المُنتَجة ستكون مفتوحة المصدر، مما يُحرر الباحثين من الارتباطات المحتملة بالمصالح الخاصة.

في هذه المرحلة من تطوير الذكاء الاصطناعي، تقع تكاليف الأجهزة اللازمة لتدريب نماذج اللغات الكبيرة خارج ميزانيات العديد من مراكز البحث. وهذه النماذج ليست مفتوحة المصدر بشكل عام. (حتى OpenAI ليس مفتوح المصدر تمامًا، على الرغم من اسمه). ويعتزم معهد Ai2 سدّ هذه الفجوة من خلال مشروع OMAI عبر إنتاج نماذج لغات كبيرة موجهة نحو الأدبيات والبيانات العلمية.

قالت مؤسسة العلوم الوطنية الأميركية، في بيان "ستمكن هذه الأدوات الباحثين والمطورين الأميركيين من معالجة الأبحاث وتحليلها بشكل أسرع، وإنشاء برمجيات وتصورات بصرية، وربط الرؤى الجديدة بالاكتشافات السابقة، مما يُسرّع الإنجازات في علوم المواد، والبيولوجيا، والطاقة، وغيرها".

تأسس معهد Ai2 على يد الراحل بول ألين، أحد مؤسسي شركة "مايكروسوفت"، والذي تبرع بمبالغ طائلة لدعم البحث العلمي. ويمنح الاستثمار في مشروع OMAI، التابع لمعهد Ai2، دفعة هائلة للمعهد في مجالي التمويل والأجهزة.

اقرأ أيضا... أبرز اتجاهات الذكاء الاصطناعي التوليدي في 2025

ليست "إنفيديا" الجهة الوحيدة المساهمة في مشروع "البنية التحتية المفتوحة متعددة الوسائط للذكاء الاصطناعي". إذ تُقدم مؤسسة العلوم الوطنية الأميركية 75 مليون دولار، ليصل الاستثمار الأولي إلى 152 مليون دولار. وقد وضعت إدارة ترامب مؤخرًا خطة عمل للذكاء الاصطناعي، تُعطي الأولوية لـ"الهيمنة العالمية للولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي".

وصرح برايان ستون من مؤسسة العلوم الوطنية الأميركية "أحدث دمج الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي نقلة نوعية. وتفخر مؤسسة العلوم الوطنية الأميركية بشراكتها مع إنفيديا لتزويد علماء أميركا بالأدوات اللازمة لتسريع الإنجازات العلمية. لا تقتصر هذه الاستثمارات على تمكين الابتكار فحسب، بل تهدف أيضًا إلى ترسيخ الريادة العالمية للولايات المتحدة في مجال العلوم والتكنولوجيا، ومواجهة التحديات التي كانت تُعتبر مستحيلة في السابق".

سيساعد مبلغ 152 مليون دولار مشروع OMAI على دعم الجامعات في ولايات هاواي، ونيو هامبشاير، ونيو مكسيكو، وواشنطن.

وللمشروع شراكات مع Cirrascale Cloud Services وSuperMicro. وستتولى Cirrascale إدارة البنية التحتية للأجهزة.

وكما هو متوقع من شركة متخصصة في الأجهزة، توفر إنفيديا أنظمة HGX B300، المجهزة بشرائحها المعروفة باسم Blackwell والمصممة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لشركة إنفيديا، تتميز HGX B300 بثمانية وحدات معالجة رسومية Blackwell Ultra SXM وذاكرة تصل سعتها إلى 2.3 تيرابايت. ولم يُحدد مشروع "البنية التحتية المفتوحة متعددة الوسائط للذكاء الاصطناعي" بعد عدد أنظمة HGX B300 التي سيستخدمها.

مصطفى أوفى (أبوظبي)