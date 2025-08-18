كيف يغير الذكاء الاصطناعي طريقة تطوير ألعاب الفيديو؟

أظهرت نتائج استطلاع أجرته شركة جوجل كلاود أن 87 % من مطوري ألعاب الفيديو يستخدمون وكلاء الذكاء الاصطناعي لتبسيط المهام وتنفيذها بشكل آلي، في وقت تركز فيه الصناعة على خفض التكاليف بعد موجة غير مسبوقة من تسريح الموظفين.

وقال عدد من المشاركين في الاستطلاع، الذي نشر اليوم الاثنين، إن الذكاء الاصطناعي يساعد في التعامل آليا مع المهام المرهقة والمتكررة، مما يتيح للمطورين التركيز على الجوانب الإبداعية.

ولجأ مطورو الألعاب إلى الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات التي تواجه الصناعة بأكملها والمتمثلة في ارتفاع تكاليف التطوير ودورات الإبداع المطولة، في ظل توقعات كبيرة من الجمهور والمنافسة الشديدة.

وشملت الدراسة، التي أجرتها جوجل ومؤسسة هاريس بول، 615 مطور ألعاب من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والنرويج وفنلندا والسويد، في أواخر يونيو وأوائل يوليو الماضي.

وأظهرت الدراسة، أن حوالي 44 % من المطورين يستخدمون الوكلاء لتحسين المحتوى ومعالجة المعلومات مثل النصوص والصوت والرموز والفيديو بسرعة، مما يتيح لهم قدرا أكبر من الاستقلالية في اتخاذ القرارات.

ولكن يظل استخدام الذكاء الاصطناعي في ألعاب الفيديو موضوعا مثيرا للجدل إلى حد كبير، حيث يشعر كثيرون في هذه الصناعة بالقلق من احتمال فقدان الوظائف، والنزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية، وانخفاض الأجور.

ووفقا للاستطلاع، يتوقع 94 % من المطورين أن يقلل الذكاء الاصطناعي من تكاليف التطوير الإجمالية على المدى البعيد. وهذا على الرغم من أن واحدا من كل أربعة مطورين تقريبا يجد صعوبة في قياس العائد الاستثماري لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بدقة، فضلا عن أن تكاليف دمج هذه التكنولوجيا لا تزال مرتفعة.

وعبر حوالي 63 % من الذين شملهم الاستطلاع عن مخاوفهم بشأن ملكية البيانات، في ظل الغموض القانوني المحيط بترخيص واستخدام المحتوى الذي يُنتجه الذكاء الاصطناعي وتحديد الجهة المالكة له.