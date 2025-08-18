الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

كيف يغير الذكاء الاصطناعي طريقة تطوير ألعاب الفيديو؟

كيف يغير الذكاء الاصطناعي طريقة تطوير ألعاب الفيديو؟
18 أغسطس 2025 20:07

أظهرت نتائج استطلاع أجرته شركة جوجل كلاود أن 87 % من مطوري ألعاب الفيديو يستخدمون وكلاء الذكاء الاصطناعي لتبسيط المهام وتنفيذها بشكل آلي، في وقت تركز فيه الصناعة على خفض التكاليف بعد موجة غير مسبوقة من تسريح الموظفين.
وقال عدد من المشاركين في الاستطلاع، الذي نشر اليوم الاثنين، إن الذكاء الاصطناعي يساعد في التعامل آليا مع المهام المرهقة والمتكررة، مما يتيح للمطورين التركيز على الجوانب الإبداعية.
ولجأ مطورو الألعاب إلى الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات التي تواجه الصناعة بأكملها والمتمثلة في ارتفاع تكاليف التطوير ودورات الإبداع المطولة، في ظل توقعات كبيرة من الجمهور والمنافسة الشديدة.
وشملت الدراسة، التي أجرتها جوجل ومؤسسة هاريس بول، 615 مطور ألعاب من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والنرويج وفنلندا والسويد، في أواخر يونيو وأوائل يوليو الماضي.
وأظهرت الدراسة، أن حوالي 44 % من المطورين يستخدمون الوكلاء لتحسين المحتوى ومعالجة المعلومات مثل النصوص والصوت والرموز والفيديو بسرعة، مما يتيح لهم قدرا أكبر من الاستقلالية في اتخاذ القرارات.
ولكن يظل استخدام الذكاء الاصطناعي في ألعاب الفيديو موضوعا مثيرا للجدل إلى حد كبير، حيث يشعر كثيرون في هذه الصناعة بالقلق من احتمال فقدان الوظائف، والنزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية، وانخفاض الأجور.
ووفقا للاستطلاع، يتوقع 94 % من المطورين أن يقلل الذكاء الاصطناعي من تكاليف التطوير الإجمالية على المدى البعيد. وهذا على الرغم من أن واحدا من كل أربعة مطورين تقريبا يجد صعوبة في قياس العائد الاستثماري لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بدقة، فضلا عن أن تكاليف دمج هذه التكنولوجيا لا تزال مرتفعة.
وعبر حوالي 63 % من الذين شملهم الاستطلاع عن مخاوفهم بشأن ملكية البيانات، في ظل الغموض القانوني المحيط بترخيص واستخدام المحتوى الذي يُنتجه الذكاء الاصطناعي وتحديد الجهة المالكة له. 

 

أخبار ذات صلة
مكتب الذكاء الاصطناعي يُطلق النسخة الثالثة من «سامسونغ للابتكار»
إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة للعلماء في أميركا
المصدر: رويترز
ألعاب الفيديو
الذكاء الاصطناعي
جوجل
آخر الأخبار
أحمد بن محمد: محمد بن راشد رائد المبادرات الإنسانية العالمية التي تحفظ كرامة الإنسان وتحقّق الأثر المستدام
علوم الدار
أحمد بن محمد: محمد بن راشد رائد المبادرات الإنسانية العالمية التي تحفظ كرامة الإنسان وتحقّق الأثر المستدام
اليوم 18:15
صورة جوية تُظهر الدخان الناتج عن حرائق الغابات في شبه الجزيرة الإيبيرية (وكالات)
الأخبار العالمية
حرائق إسبانيا تلتهم 343 ألف هكتار في 2025
اليوم 21:05
إيقاف مدافع الأهلي ومدرب بيراميدز
الرياضة
إيقاف مدافع الأهلي ومدرب بيراميدز
اليوم 20:58
حارس تشيلسي يعترف بالمعاناة أمام كريستال بالاس
الرياضة
حارس تشيلسي يعترف بالمعاناة أمام كريستال بالاس
اليوم 20:56
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي: هدفنا الرئيسي هو السلام
اليوم 20:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©