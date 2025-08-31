تجربة ذكاء اصطناعي تكشف الوجه المظلم لشبكات التواصل الاجتماعي

في عصرنا الرقمي، أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، لكن لم يعد خافيًا على أحد أنها انحرفت عن مسارها الذي وُعدنا به. المنصات التي كانت تعد بخلق فضاء حر للتعبير والتفاعل الإيجابي، تحولت تدريجيًا إلى ساحات تعج بالكراهية والتضليل. اليوم، أصبح المشهد أشبه بعالم رقمي مسموم، خاصة مع غياب الرقابة الفعّالة من الشركات المالكة لهذه المنصات، والتي يبدو أن هدفها الأكبر أصبح الإبقاء على المستخدمين في حالة دائمة من التوتر والغضب لضمان استمرار تفاعلهم، وبالتالي استمرار تدفق الإعلانات.







روبوتات فقط.. تجربة في عالم رقمي بلا بشر









في محاولة جريئة لفهم هذه التحولات الرقمية، قرر الباحثان من جامعة أمستردام، الدكتور بيتر تورنبيرغ، أستاذ مساعد في الذكاء الاصطناعي والتواصل الاجتماعي، ومساعده البحثي مايك لارويج، إجراء تجربة غير تقليدية. ووفقاً لموقع "futurism" أنشأ الباحثان شبكة تواصل اجتماعي افتراضية كان فيها عنصر مميز: جميع الحسابات كانت عبارة عن روبوتات محادثة ذكية تعمل بنموذج GPT-4o من OpenAI. لم تكن الفكرة مجرد ترف فكري، بل جاءت كإجابة على سؤال محوري: هل يمكننا فعلاً إنشاء شبكة تواصل اجتماعي تحافظ على حيادها وتجنب الاستقطاب والتحيز؟







تدخلات واعدة.. بنتائج مخيبة



اختبر الباحثان عدة استراتيجيات قد تُساهم في الحد من تطرف النقاشات وتقليل تأثير الخوارزميات التي تساهم في الاستقطاب، مثل: ترتيب المنشورات زمنيًا بدلًا من خوارزميات الفرز التفضيلي، إخفاء عدد المتابعين، وإزالة السير الذاتية. كانت هذه التدخلات تعتبر حلولًا مثالية على الورق، تهدف إلى تقليل الانحياز وإعادة التوازن إلى ساحة النقاش الرقمي.





الحلول التي عمّقت المشكلة





لكن النتائج كانت محبطة. على الرغم من تنوع هذه الاستراتيجيات، لم تنجح أي منها في منع الشبكة من التحول إلى فضاء مستقطب ومعادٍ. في أفضل الحالات، ظهرت تأثيرات بسيطة ومؤقتة، وفي بعض الأحيان كانت التدخلات تأتي بنتائج عكسية. على سبيل المثال، ترتيب المنشورات زمنيًا قد قلل من التفاوت في الاهتمام بالمحتوى، لكنه في الوقت ذاته سهل وصول المحتوى المتطرف إلى قمة الخلاصات، مما جعل هذا النوع من المحتوى أكثر انتشارًا وتأثيرًا.









الوعود الرقمية تنهار أمام الواقع





هذه التجربة تقوّض الوعود التي لطالما قدمتها شركات التكنولوجيا بشأن بناء "ساحات رقمية" للنقاش الحر والتفاعل المدني. وأعرب تورنبيرغ عن قلقه من الواقع الراهن لهذه المنصات، متسائلًا عما إذا كان بإمكاننا فعلاً تحقيق الحلم الذي رافق بدايات التواصل الرقمي، حين وُعدنا بفضاءات عامة تُمكّن الناس من مناقشة السياسة والأفكار بشكل بنّاء. لكنه اعترف، في حواره مع مجلة "Ars Technica"، أن الذكاء الاصطناعي ليس الحل المثالي لهذا المأزق، إذ يواجه العديد من التحديات مثل التحيّزات المضمَنة والقيود الخوارزمية، رغم قدرته على تمثيل سلوك الإنسان بطريقة واقعية في بعض الأحيان.







المحتوى السام



ما كشفته التجربة كان أكثر إثارة للقلق: المحتوى السام لا يؤثر فقط على الأفراد، بل يعيد تشكيل بنية العلاقات داخل المنصة. هذا المحتوى يشكل "شبكات سامة" حيث تُعاد برمجة الخوارزميات لعرض المزيد من المحتوى المثير، مما يؤدي بدوره إلى المزيد من الانحياز. هذه الشبكات تنتج دائرة مغلقة من المحتوى العدائي، مما يخلق حالة من "اللامساواة في الانتباه"، حيث تحظى أقلية من المنشورات بمعظم التفاعل والظهور، بينما يُدفن الباقي في الظل.





الذكاء الاصطناعي التوليدي.. يسرّع الانهيار



مع دخول أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى ساحة الإنتاج الرقمي، يبدو أن هذه الدوامة ستتسارع أكثر. العديد من الجهات بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى هدفه الوحيد هو جذب أكبر قدر ممكن من الانتباه، دون أي اعتبار للقيمة أو المصداقية. في هذا السياق، أشار تورنبيرغ إلى أن المحتوى المضلل والمستقطِب سيكون هو المسيطر في المستقبل القريب، مدفوعًا بخوارزميات لا هدف لها سوى الاحتفاظ بالانتباه، حتى لو كلّف ذلك الحقيقة نفسها.





هل نحن على مشارف نهاية النموذج التقليدي للتواصل؟



ختامًا، يبرز من حديث الباحثين أن نموذج وسائل التواصل التقليدي كما نعرفه قد لا ينجو من هذا المستقبل المظلم. وإذا كانت الشبكة التي يسكنها الذكاء الاصطناعي فقط قد سقطت سريعًا في فخ الانحياز، فماذا عن المنصات التي يقطنها البشر بكل ما يحملونه من عواطف، وغضب، وانحيازات؟





ربما حان الوقت لنعترف أن الحل لن يأتي من مجرد تعديلات سطحية أو تحسينات خوارزمية، بل من إعادة نظر شاملة في فلسفة هذه المنصات، وفي الغايات التي صُممت لأجلها منذ البداية.







إسلام العبادي(أبوظبي)