في عصر تتسارع فيه ثورة الذكاء الاصطناعي وتدخل الروبوتات في كل جانب من حياتنا اليومية، يتزايد الاعتماد عليها لأغراض متعددة، من التسلية والتفاعل الاجتماعي إلى طلب النصائح الصحية والنفسية. ومع هذا التوسع، يحذر الخبراء من أن الاعتماد على روبوتات المحادثة في مسائل حساسة مثل الصحة العقلية والجسدية قد يكون محفوفًا بالمخاطر، وربما قاتلًا.







تجربة صادمة





لم تعد المخاطر مجرد افتراضات، فقد سجلت الأسابيع الأخيرة حادثة مروعة لرجل في الستين من عمره لجأ إلى برنامج "شات جي بي تي" طلبًا لنصيحة غذائية. نصحه الروبوت باستبدال ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) بمركب كيميائي يُعرف باسم بروميد الصوديوم، مادة سامة تُستخدم عادة في معالجة مياه الصرف الصحي. التزم الرجل بالنصيحة، وكانت النتيجة تسممًا حادًا ودخولًا في حالة ذهنية خطيرة كادت أن تودي بحياته. هذه القصة الواقعية تكشف أن الذكاء الاصطناعي، مهما بلغ تطوره، لا يمكن أن يكون بديلاً عن الطبيب أو المعالج، وأن الانبهار بإجابات سريعة قد يحمل تبعات خطيرة.





لماذا يلجأ الناس إلى الروبوتات؟





خبراء علم النفس يشيرون إلى أن انتشار هذه الظاهرة يعود بشكل رئيسي إلى العوائق الكبيرة التي تحول دون وصول الناس إلى الرعاية الصحية، بدءًا من ارتفاع التكاليف وغياب التأمين، مرورًا بطول فترات الانتظار، ووصولًا إلى الوصمة الاجتماعية التي تمنع البعض من طلب المساعدة. أمام هذه العقبات، يجد كثيرون في روبوتات مثل "شات جي بي تي" ملاذًا سريعًا وسهلًا، يقدم إجابات فورية أو شعورًا بالرفقة، حتى لو كانت النصائح غير دقيقة أو مضللة.





المخاطر الصحية والرقمية





الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تقديم استشارات طبية ونفسية ينطوي على مخاطر متعددة. هذه الروبوتات لا تعرف السجل الطبي للمستخدم، ولا تستطيع تقديم تشخيص مبنيًا على خلفية دقيقة، كما أنها عرضة لما يُعرف بـ"الهلاوس المعلوماتية"، أي إنتاج إجابات خاطئة قد تكون قاتلة كما حدث مع الرجل الستيني. بالإضافة إلى ذلك، الاعتماد الكلي على إجابات جاهزة يضعف التفكير النقدي لدى المستخدمين، ويزيد من خطر مشاركة بيانات شخصية حساسة مع منصات غير محصنة بما يكفي ضد انتهاك الخصوصية.

الجانب النفسي والاجتماعي







يشير الخبراء إلى أن أزمة الوحدة المتفاقمة عالميًا تسهم في ارتفاع استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي، خاصة بين المراهقين والأطفال الذين يفتقدون الدعم الاجتماعي الطبيعي. في مجتمع يزداد فيه شعور العزلة، يبدو سؤال الروبوت عن مشكلة حساسة أسهل بكثير من مواجهة طبيب أو أخصائي نفسي.

مسؤولية الأسر





رغم أهمية الحوار الأسري المفتوح حول طبيعة الذكاء الاصطناعي ومخاطره، يشدد المختصون على أن الأمر لا يمكن أن يترك للأسر وحدها. هناك حاجة ملحة لتشريعات واضحة ورقابة صارمة من جانب الحكومات لحماية الأفراد من الانزلاق وراء نصائح قد تكون مميتة.





المستقبل بين الأمل والتحذير





يتوقع الخبراء أن اليوم سيأتي فيه استخدام روبوتات الصحة النفسية مدعومًا بالعلم وخاضعًا للتجارب السريرية والرقابة الصارمة، ما قد يحوّلها إلى أداة فعّالة لسد الفجوات في أنظمة الرعاية الصحية. غير أن هذا المستقبل لم يحن بعد، وما نمتلكه اليوم مجرد أدوات تجريبية يمكن أن تقدّم إجابة خاطئة في لحظة ضعف قد تغيّر مصير إنسان.







إسلام العبادي(أبوظبي)