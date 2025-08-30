بالذكاء الاصطناعي.. واتساب يكشف عن مساعد جديد

أعلنت منصة واتساب عن إطلاق ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين صياغة الرسائل بأنماط متنوعة مثل الأسلوب الرسمي أو المرح أو الداعم، مع إمكانية تعديل النص بعد إنشائه. وتظهر الأداة عبر أيقونة قلم داخل المحادثات الفردية والجماعية، حيث يتولى الذكاء الاصطناعي اقتراح النصوص المناسبة.

الميزة بدأت بالوصول تدريجيًا لمستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة باللغة الإنجليزية فقط، على أن يتم توسيع نطاقها لتشمل لغات ودولًا أخرى لاحقًا خلال هذا العام، فيما لا تدعم اللغة العربية في الوقت الراهن.

وأوضحت الشركة أن المساعد الجديد يعتمد على تقنية "المعالجة الخاصة" (Private Processing) التي طورتها "ميتا"، ما يتيح توليد النصوص دون اطلاع أي جهة خارجية على محتوى الرسائل، وذلك بما ينسجم مع التزام واتساب بسياسة التشفير التام بين الطرفين. وتشبه هذه التقنية في فكرتها نظام "الحوسبة السحابية الخاصة" (Private Cloud Compute) الذي قدمته شركة آبل مؤخرًا.

وبذلك، ينضم واتساب إلى قائمة طويلة من المنصات الرقمية التي دمجت أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي، في وقت ما زالت فيه الأسئلة مطروحة حول فائدة مثل هذه الميزة في المحادثات السريعة مقارنة بالنصوص المطولة.

وتستهدف الخدمة الجديدة شرائح متعددة من المستخدمين، أبرزها الشركات الصغيرة التي تستخدم واتساب للتواصل مع العملاء، حيث يمكن أن تساعد الأداة في إعداد رسائل احترافية بوقت قصير، إضافة إلى المستخدمين الأفراد الذين يرغبون في إضفاء طابع ودّي أو طريف على محادثاتهم اليومية.