الذكاء الاصطناعي

أمازون تُشعل ثورة التسوق.. كاميرتك تكفي للعثور على أي منتج!

أمازون تُشعل ثورة التسوق.. كاميرتك تكفي للعثور على أي منتج!
3 سبتمبر 2025 14:08

أطلقت شركة أمازون ميزة جديدة لتطبيقها للتسوق باسم "Lens Live"، وهي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل وتسريع عملية البحث عن المنتجات عبر الكاميرا. تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين مسح المنتجات ضوئيًا بشكل فوري، وعرض مطابقات للمنتج في الوقت الفعلي.



 

كيف يعمل "Lens Live"؟


عندما يفتح المستخدم كاميرا "Lens"، يبدأ "Lens Live" في مسح المنتجات تلقائيًا وعرض أفضل النتائج في شريط دوار أسفل الشاشة. يمكن للمستخدمين تضييق نطاق البحث بالتركيز على منتج معين عبر النقر عليه، وإضافة المنتجات إلى سلة التسوق أو قائمة الرغبات مباشرةً من خلال الكاميرا.

ولتعزيز تجربة التسوق، تم دمج المساعد الذكي "Rufus" في "Lens Live". هذا المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي يقدم للمستخدمين أسئلة مقترحة وملخصات حول مميزات المنتج، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات تسوق أكثر استنارة.

 

ووفقاً لموقع أمازون تتوفر ميزة "Lens Live" حاليًا لعشرات الملايين من مستخدمي تطبيق أمازون على نظام iOS في الولايات المتحدة، وستُطرح تدريجيًا لمزيد من المستخدمين في الأسابيع المقبلة.


وتُؤكد الشركة أن "Lens Live" يستخدم نموذجًا خفيفًا للكشف عن الأجسام عبر رؤية الكمبيوتر، ليتعرف على المنتجات في الوقت الفعلي، ويستخدم نموذجًا آخر للمطابقة المرئية للبحث عن منتجات مطابقة أو مشابهة من بين مليارات المنتجات المتاحة على أمازون.


إسلام العبادي(أبوظبي)

أمازون
الذكاء الاصطناعي
التسوق الإلكتروني
