عطش الذكاء الاصطناعي.. هل تشرب محادثة قصيرة زجاجة ماء كاملة؟

مساران خفيان لاستهلاك المياه



وراء كل تفاعل مع الذكاء الاصطناعي مساران رئيسيان لاستهلاك المياه. الأول يرتبط بمراكز البيانات حيث تعمل أنظمة التبريد على تبخير كميات كبيرة من الماء من الأنهار أو الخزانات الجوفية، أما الثاني فيأتي من محطات الطاقة نفسها، فالفحم والغاز والطاقة النووية تعتمد على المياه لتبريد المفاعلات وتشغيل دورات البخار، بينما السدود الكهرومائية والطاقات الشمسية المركزة تحتاج أيضاً إلى المياه، في المقابل تكاد طاقة الرياح والألواح الشمسية لا تستهلك شيئاً بعد تركيبها.





المكان والزمان يصنعان الفارق



تختلف بصمة المياه للذكاء الاصطناعي بحسب الموقع والمناخ، فمركز بيانات في أيرلندا الباردة يمكن أن يعمل لفترات طويلة باستخدام الهواء الخارجي للتبريد، بينما يضطر مركز بيانات في أريزونا الحارة إلى استهلاك كميات ضخمة من المياه، حتى التوقيت يؤثر؛ حيث بيّنت دراسات أن الاستهلاك في الشتاء ينخفض إلى النصف مقارنة بالصيف.

حلول جديدة لمواجهة العطش الرقمي





بدأت شركات التكنولوجيا بتجربة بدائل تقلل الاعتماد على المياه، فميكروسوفت اختبرت التبريد بالسوائل المغلقة الذي لا يستهلك ماء، كما ظهرت أنظمة الغمر في الزيوت الاصطناعية التي تقلل التبخر بشكل شبه كامل، لكن هذه الحلول لا تزال محدودة الانتشار بسبب التكلفة وتعقيد الصيانة.





حساب الأثر المائي للمحادثة



ووفقاً لموقع "oregonlive" يمكن تقدير كمية المياه المستهلكة في كل استجابة عبر حساب استهلاك الطاقة ومضاعفته بعامل مائي يتراوح بين 1.3 و2 ملليلتر لكل واط ساعة، فمثلاً استجابة متوسطة من GPT-5 تستهلك نحو 19.3 واط ساعة أي قرابة 39 ملليلتر من الماء، بينما استجابة مماثلة من GPT-4o لا تتعدى 3.5 ملليلتر.





صورة أوضح بالمقارنة

لإدراك حجم الاستهلاك تكفي المقارنة مع حياتنا اليومية، فجميع طلبات GPT-5 اليومية التي تتجاوز 2.5 مليار استفسار قد تستهلك نحو 97.5 مليون لتر من الماء، لكن هذا الرقم يبدو ضئيلاً إذا ما قورن بري الأميركيين لحدائقهم الذي يصل إلى 34 مليار لتر يومياً.

استهلاك الذكاء الاصطناعي للمياه حقيقة لا يمكن تجاهلها، لكنه ليس قدراً محتوماً، إذ يمكن تقليصه عبر تحسين كفاءة الخوادم، وإعادة تدوير المياه، ونقل مراكز البيانات إلى أماكن أبرد وأكثر رطوبة. الشفافية في نشر البيانات تبقى الخطوة الأهم لتمكين الباحثين والجمهور من قياس الأثر المائي لهذه التقنية ومقارنته بشكل عادل مع أنشطتنا اليومية.



إسلام العبادي (أبوظبي)