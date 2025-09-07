الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

عطش الذكاء الاصطناعي.. هل تشرب محادثة قصيرة زجاجة ماء كاملة؟

عطش الذكاء الاصطناعي.. هل تشرب محادثة قصيرة زجاجة ماء كاملة؟
7 سبتمبر 2025 08:34

مساران خفيان لاستهلاك المياه


وراء كل تفاعل مع الذكاء الاصطناعي مساران رئيسيان لاستهلاك المياه. الأول يرتبط بمراكز البيانات حيث تعمل أنظمة التبريد على تبخير كميات كبيرة من الماء من الأنهار أو الخزانات الجوفية، أما الثاني فيأتي من محطات الطاقة نفسها، فالفحم والغاز والطاقة النووية تعتمد على المياه لتبريد المفاعلات وتشغيل دورات البخار، بينما السدود الكهرومائية والطاقات الشمسية المركزة تحتاج أيضاً إلى المياه، في المقابل تكاد طاقة الرياح والألواح الشمسية لا تستهلك شيئاً بعد تركيبها.

 

المكان والزمان يصنعان الفارق


تختلف بصمة المياه للذكاء الاصطناعي بحسب الموقع والمناخ، فمركز بيانات في أيرلندا الباردة يمكن أن يعمل لفترات طويلة باستخدام الهواء الخارجي للتبريد، بينما يضطر مركز بيانات في أريزونا الحارة إلى استهلاك كميات ضخمة من المياه، حتى التوقيت يؤثر؛ حيث بيّنت دراسات أن الاستهلاك في الشتاء ينخفض إلى النصف مقارنة بالصيف.

 

حلول جديدة لمواجهة العطش الرقمي



بدأت شركات التكنولوجيا بتجربة بدائل تقلل الاعتماد على المياه، فميكروسوفت اختبرت التبريد بالسوائل المغلقة الذي لا يستهلك ماء، كما ظهرت أنظمة الغمر في الزيوت الاصطناعية التي تقلل التبخر بشكل شبه كامل، لكن هذه الحلول لا تزال محدودة الانتشار بسبب التكلفة وتعقيد الصيانة.

أخبار ذات صلة
عميد كلية الابتكار التقني في جامعة زايد لـ«الاتحاد»: هندسة الأنظمة الذكية .. إضافة نوعية ومستقبل واعد
«أوبن إيه آي» تطلق منصة توظيف تعمل بالذكاء الاصطناعي

حساب الأثر المائي للمحادثة


ووفقاً لموقع "oregonlive" يمكن تقدير كمية المياه المستهلكة في كل استجابة عبر حساب استهلاك الطاقة ومضاعفته بعامل مائي يتراوح بين 1.3 و2 ملليلتر لكل واط ساعة، فمثلاً استجابة متوسطة من GPT-5 تستهلك نحو 19.3 واط ساعة أي قرابة 39 ملليلتر من الماء، بينما استجابة مماثلة من GPT-4o لا تتعدى 3.5 ملليلتر.

 



صورة أوضح بالمقارنة

لإدراك حجم الاستهلاك تكفي المقارنة مع حياتنا اليومية، فجميع طلبات GPT-5 اليومية التي تتجاوز 2.5 مليار استفسار قد تستهلك نحو 97.5 مليون لتر من الماء، لكن هذا الرقم يبدو ضئيلاً إذا ما قورن بري الأميركيين لحدائقهم الذي يصل إلى 34 مليار لتر يومياً.

 

استهلاك الذكاء الاصطناعي للمياه حقيقة لا يمكن تجاهلها، لكنه ليس قدراً محتوماً، إذ يمكن تقليصه عبر تحسين كفاءة الخوادم، وإعادة تدوير المياه، ونقل مراكز البيانات إلى أماكن أبرد وأكثر رطوبة. الشفافية في نشر البيانات تبقى الخطوة الأهم لتمكين الباحثين والجمهور من قياس الأثر المائي لهذه التقنية ومقارنته بشكل عادل مع أنشطتنا اليومية.

 


إسلام العبادي (أبوظبي)

الذكاء الاصطناعي
المياه
آخر الأخبار
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اقتصاد
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اليوم 07:34
رجال إطفاء يعملون في موقع مقر الحكومة الأوكرانية عقب استهدافه (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تستهدف مقر الحكومة الأوكرانية
اليوم 02:15
فارسين أغابكيان
الأخبار العالمية
وزيرة الشؤون الخارجية الفلسطينية لـ «الاتحاد»: الاعترافات بدولة فلسطين تعزز الدعم الدولي لحقوقنا المشروعة
اليوم 02:15
أطفال سودانيون في أحد مخيمات النزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الكوليرا» يتفاقم بمعسكرات النزوح في السودان
اليوم 02:15
إزالة 75 ألف متر مكعب من الأنقاض المنتشرة في الطرقات والمرافق العامة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
السعودية تطلق مشروعاً لإزالة الأنقاض في دمشق وريفها
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©