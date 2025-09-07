الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

جوجل تترجم كل ما يظهر أمامك فوراً

جوجل تترجم كل ما يظهر أمامك فوراً
7 سبتمبر 2025 10:16

أعلنت جوجل عن تحسين ميزة Circle to Search، التي تتيح للمستخدمين البحث بسرعة عن أي معلومات على شاشاتهم باستخدام إيماءات مثل التحديد بالدائرة، أو التظليل، أو الكتابة اليدوية، أو الضغط، لتصبح الترجمة الآن مستمرة أثناء التمرير.

وذكرت جوجل في منشور على مدونتها: "الترجمة من أكثر الميزات استخدامًا في Circle to Search — فهي تساعدك على فهم منشورات على وسائل التواصل من منشئين يتحدثون لغات مختلفة، أو الاطلاع على قوائم الطعام عند حجز المطاعم أثناء السفر. لكن حتى الآن، كان عليك إعادة عملية الترجمة في كل مرة تمرّر فيها أو تغيّر المحتوى على الشاشة".

ومع التحديث الجديد، يمكن للمستخدمين الحصول على ترجمة متواصلة أثناء التمرير على الصفحة أو حتى عند التنقل بين التطبيقات. على سبيل المثال، إذا كنت تتصفح إنستجرام وصادفت منشورًا يحتوي على نصوص بلغة مختلفة، يمكنك استخدام الميزة الجديدة لرؤية الترجمة فورًا أثناء تصفح الصور.

لاستخدام هذه الميزة، يحتاج المستخدمون إلى الضغط المطوّل على زر الصفحة الرئيسية أو شريط التنقل لبدء Circle to Search، ثم النقر على أيقونة Translate واختيار Scroll and Translate.

ووفقاً لموقع "تك كرانش" أوضحت جوجل أن التحديث الجديد سيبدأ طرحه هذا الأسبوع على أجهزة أندرويد، بدءًا ببعض أجهزة Samsung Galaxy.


منذ إطلاقها العام الماضي، تستمر جوجل في تطوير Circle to Search بإضافة وظائف جديدة. ففي مؤتمر Samsung Unpacked 2025، أعلنت جوجل عن توسيع قدرات البحث المرئي وإتاحة إجراءات سريعة للقيام بالمهام من أرقام الهواتف وعناوين المواقع والبريد الإلكتروني المعروضة على الشاشة بنقرة واحدة.

كما أصبح من الممكن قبل عدة أشهر استخدام وضع الذكاء الاصطناعي (AI Mode) للتعمق في المواضيع المعقدة وطرح أسئلة متابعة عند بدء البحث باستخدام Circle to Search، لتعزيز تجربة البحث بشكل أكبر.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الترجمة
الذكاء الاصطناعي
جوجل
