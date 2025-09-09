«أبل» تكشف عن مجموعة منتجاتها الجديدة لعام 2025

أعلنت شركة أبل اليوم خلال حدثها العالمي السنوي، عن إطلاق مجموعة جديدة من منتجاتها التقنية، والتي تشمل الهواتف الذكية، الساعات الذكية، والسماعات اللاسلكية، في خطوة تهدف لتعزيز ريادتها في سوق الأجهزة الذكية واستمرار الابتكار في تجربة المستخدم.



وجاء أبرز ما أعلنت عنه أبل كالتالي:



الهواتف الذكية: iPhone Air وiPhone 17

«iPhone Air»: أرق هاتف في تاريخ الشركة بسمك يبلغ 5.6 ملم، مزود بمعالج A19 Pro المتطور، وشاشة ProMotion 120Hz مع سطوع يصل إلى 3000 نت، لتقديم تجربة مشاهدة استثنائية.

الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس والتقنيات الحديثة مثل Wi‑Fi 7 وBluetooth 6 وThread، ويتوفر للطلب المسبق بسعر يبدأ من 999 دولار أمريكي، مع بدء الشحنات اعتبارًا من 19 سبتمبر.

«iPhone 17»: الهاتف الأساسي في سلسلة 2025، يأتي بمعالج A19، وشاشة ProMotion أكبر وأكثر سطوعًا، وكاميرات مزدوجة بدقة 48 ميغابكسل، مع تصميم متين باستخدام Ceramic Shield 2 لتحسين مقاومة الخدوش والصدمات. سعر الهاتف يبدأ من 799 دولار، مع بطارية طويلة العمر ودعم للشحن السريع.





السماعات اللاسلكية: AirPods Pro 3

أطلقت أبل AirPods Pro 3، والتي تتميز بعزل ضوضاء محسّن يعد من أفضل الأنظمة في السوق، إضافة إلى مستشعر يقيس معدل ضربات القلب، ودعم ميزة Live Translation للترجمة الفورية، لتقديم تجربة صوتية صحية وتعليمية متكاملة. السعر الرسمي للسماعات 249 دولار، مع توفرها للطلب المسبق اعتبارًا من اليوم.

الساعات الذكية: Apple Watch Series 11 وUltra 3 وSE 3

«Apple Watch Series 11»: النسخة الأرق حتى الآن من ساعات أبل، مع ميزات صحية متقدمة تشمل الكشف عن ارتفاع ضغط الدم وتتبع النشاط البدني، وبطارية تدوم حتى 24 ساعة.

«Apple Watch Ultra 3»: موجهة للمغامرين والرياضيين، مع شاشة أكبر وأكثر سطوعًا، واتصال عبر الأقمار الصناعية للطوارئ، وبطارية تصل حتى 72 ساعة في وضع الطاقة المنخفضة.

«Apple Watch SE 3»: النسخة الاقتصادية مع شريحة S10 وشاشة دائم العرض، مزودة بإمكانيات تتبع درجة حرارة المعصم، وسعر يبدأ من 249 دولار.

جميع المنتجات متاحة للطلب المسبق ابتداءً من اليوم، على أن تبدأ الشحنات من 19 سبتمبر 2025، مما يعكس استراتيجية أبل لتقديم باقة شاملة من الابتكارات التقنية التي تجمع بين الأداء العالي والتصميم النحيف وتجربة المستخدم المتقدمة.

يُذكر أن أبل خلال السنوات الأخيرة ركّزت على الجمع بين الصحة الرقمية والتقنيات الذكية، وهو ما تجسد في مزايا الساعات والسماعات الجديدة، لتصبح الأجهزة جزءًا لا يتجزأ من حياة المستخدم اليومية، سواء في متابعة الصحة أو الترفيه أو الاتصال.