الذكاء الاصطناعي

جوجل تدعم خمس لغات جديدة في AI Mode.. والعربية خارج القائمة

جوجل تدعم خمس لغات جديدة في AI Mode.. والعربية خارج القائمة
10 سبتمبر 2025 08:04

في خطوة تعكس تسارع سباق الذكاء الاصطناعي عالميًا، أعلنت جوجل عن توسع كبير في ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" (AI Mode)، ليصبح متاحًا بخمس لغات جديدة بعد أن ظل حكرًا على الإنجليزية لأشهر طويلة. هذه الخطوة قد تغيّر طريقة بحث الملايين حول العالم وتعيد رسم مستقبل محركات البحث.

 

خمس لغات جديدة تدخل السباق


اعتبارًا من هذا الأسبوع، سيدعم الوضع الجديد: الهندية، الإندونيسية، اليابانية، الكورية، والبرتغالية البرازيلية. ويأتي ذلك بعد أن أطلقت جوجل التجربة مؤخرًا في 180 سوقًا باللغة الإنجليزية، لتوسّع انتشارها بعد بدايتها في الولايات المتحدة ثم المملكة المتحدة والهند.

 

أسلوب بحث أكثر ذكاءً

قالت هيما بوداراجو، نائبة رئيس إدارة المنتجات في جوجل سيرش:"مع هذا التوسع، سيتمكن عدد أكبر من الأشخاص من استخدام وضع الذكاء الاصطناعي لطرح أسئلة معقدة بلغتهم المفضلة، واستكشاف الويب بعمق غير مسبوق".

الوضع الجديد يعتمد على نسخة مخصصة من Gemini 2.5، بقدرات متعددة الوسائط وقدرة على الاستدلال، ليكون بمثابة رد جوجل على منافسين مثل Perplexity وChatGPT Search.


أكثر من مجرد بحث

منذ أغسطس الماضي، أضافت جوجل خصائص "وكلائية" (Agentic) تمكّن المستخدم من حجز مطاعم، مع خطط مستقبلية لحجز المواعيد المحلية وتذاكر الفعاليات. حاليًا، هذه المزايا حصرية لمشتركي Google AI Ultra في الولايات المتحدة، بتكلفة 249.99 دولارًا شهريًا.

نحو بحث افتراضي جديد

يمكن الوصول إلى وضع الذكاء الاصطناعي عبر تبويب مخصص في صفحة النتائج أو زر في شريط البحث. لكن الشركة تمهّد، بحسب مسؤول في Google DeepMind، لجعل هذه التجربة هي الوضع الافتراضي قريبًا، وذلك وفقاً لموقع "تك كرانش".



جدل حول حركة الويب


رغم الانتقادات التي ترى أن AI Mode وAI Overviews يقللان من زيارات المواقع، تؤكد جوجل أن ميزات البحث بالذكاء الاصطناعي لا "تقتل" حركة المرور، بل تقدم تجربة بحث أكثر فاعلية وتنوعًا.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جوجل
الذكاء الاصطناعي
اللغات
