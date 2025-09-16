الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

مليارات جوجل في قلب لندن.. استثمار ضخم بالذكاء الاصطناعي والبيانات

شعار شركة "جوجل"
16 سبتمبر 2025 11:02

أعلنت شركة "جوجل" الأميركية العملاقة الثلاثاء استثماراً بقيمة خمسة مليارات جنيه استرليني (6,81 مليارات دولار) على عامين في المملكة المتحدة، وتحديداً في مركز للبيانات وفي الذكاء الاصطناعي، قبيل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسمية للندن.

وأفادت المجموعة في بيان بأن هذا المبلغ سيُستخدم لتمويل نفقاتها الاستثمارية في المملكة، "وتلك المخصصة للبحث والتطوير"، وتشمل "جوجل ديب مايند"، وهو مختبر الذكاء الاصطناعي التابع للشركة الأميركية.
وتفتتح "جوجل" الثلاثاء مركز بيانات في فولثام كروس في شمال لندن، كانت أعلنت العام الفائت ضخ مليار دولار فيه. 

وتستعد المملكة المتحدة لاستقبال دونالد ترامب الأربعاء والخميس في زيارة رسمية هي الثانية له، بعد زيارته الأولى عام 2019 خلال ولايته السابقة.
ويرافق الرئيس الأميركي عدد من كبار رؤساء الشركات، لا سيما من قطاع التكنولوجيا. ومن المتوقع إعلان استثمارات جديدة، بالإضافة إلى توقيع اتفاق تكنولوجي مع لندن.

وأشارت الحكومة البريطانية الاثنين إلى إن البلدين سيوقعان أيضاً اتفاقاً لتسريع تطوير مشاريع جديدة للطاقة النووية.

أخبار ذات صلة
"يوتيوب" تطلق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي
دعوات "مع وضد" تعليق تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي
المصدر: وكالات
جوجل
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
"يوتيوب" تطلق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:33
فلاي دبي توسّع عملياتها في كينيا
اقتصاد
فلاي دبي توسّع عملياتها في كينيا
اليوم 15:32
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
اليوم 15:29
مورينيو
الرياضة
بنفيكا يقيل لاجي وينتظر عودة مورينيو
اليوم 15:12
لامين يامال هل يغيب عن لقاء أتليتكو
الرياضة
برشلونة يفقد جهود لامين يامال
اليوم 15:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©