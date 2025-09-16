مليارات جوجل في قلب لندن.. استثمار ضخم بالذكاء الاصطناعي والبيانات

أعلنت شركة "جوجل" الأميركية العملاقة الثلاثاء استثماراً بقيمة خمسة مليارات جنيه استرليني (6,81 مليارات دولار) على عامين في المملكة المتحدة، وتحديداً في مركز للبيانات وفي الذكاء الاصطناعي، قبيل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسمية للندن.



وأفادت المجموعة في بيان بأن هذا المبلغ سيُستخدم لتمويل نفقاتها الاستثمارية في المملكة، "وتلك المخصصة للبحث والتطوير"، وتشمل "جوجل ديب مايند"، وهو مختبر الذكاء الاصطناعي التابع للشركة الأميركية.

وتفتتح "جوجل" الثلاثاء مركز بيانات في فولثام كروس في شمال لندن، كانت أعلنت العام الفائت ضخ مليار دولار فيه.



وتستعد المملكة المتحدة لاستقبال دونالد ترامب الأربعاء والخميس في زيارة رسمية هي الثانية له، بعد زيارته الأولى عام 2019 خلال ولايته السابقة.

ويرافق الرئيس الأميركي عدد من كبار رؤساء الشركات، لا سيما من قطاع التكنولوجيا. ومن المتوقع إعلان استثمارات جديدة، بالإضافة إلى توقيع اتفاق تكنولوجي مع لندن.



وأشارت الحكومة البريطانية الاثنين إلى إن البلدين سيوقعان أيضاً اتفاقاً لتسريع تطوير مشاريع جديدة للطاقة النووية.