الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

إيطاليا تقر قانوناً جديداً بشأن الذكاء الاصطناعي

صورة موضوعية
18 سبتمبر 2025 14:42

أقر البرلمان الإيطالي قانونا جديدا بشأن الذكاء الاصطناعي الذي يعاقب على توزيع الصور أو مقاطع الفيديو المولدة بالذكاء الاصطناعي من دون موافقة الأشخاص الذين يظهروا فيها، بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات.
ويستهدف الإجراء الذي حظي بتأييد غرفتي البرلمان، الأفراد والشركات التي تنشر من دون إذن صوراً أو مقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي.
 وفي الحالات التي يطلق عليها التزييف العميق (ديب فيك) يمكن أن يبدو أن شخصا قال أو فعل شيئا هو لم يقله أو يفعله بالفعل. وجاء تحرك النواب بعد سلسلة من القضايا الأخيرة. وبحسب الحكومة في روما، فإن إيطاليا هي أول دولة بالاتحاد الأوروبي تسن إطارا قانونيا وطنيا يشمل توجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن الذكاء الاصطناعي. ويرسي القانون مبادئ عامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي ويطلب من الحكومة وضع مسودة لوائح مفصلة بشأن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.

أخبار ذات صلة
رسمياً.. ألبانيا تعين أول "وزيرة رقمية" ضمن حكومتها
عهود الرومي: تسخير الذكاء الاصطناعي لتحـفيز الإنتاجية
المصدر: وكالات
تقنية التزييف العميق
الذكاء الاصطناعي
إيطاليا
آخر الأخبار
"البيت الإماراتي".. نافذة حضارية متكاملة ترسخ الحضور الثقافي للدولة بالصين
التعليم والمعرفة
"البيت الإماراتي".. نافذة حضارية متكاملة ترسخ الحضور الثقافي للدولة بالصين
اليوم 15:26
ملك تايلاند(أرشيفية)
الأخبار العالمية
ملك تايلاند يقر حكومة جديدة برئاسة أنوتين شارنفيراكول
اليوم 15:19
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
علوم الدار
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
اليوم 15:04
منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي
الرياضة
منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي
اليوم 15:00
"كوميرا باي" التابعة لمجموعة "رويال جروب" تحصل على عضوية "فيزا" الأساسية
"كوميرا باي" التابعة لمجموعة "رويال جروب" تحصل على عضوية "فيزا" الأساسية ما يتيح لها إطلاق محفظة رقمية متعددة العملات في الإمارات
اليوم 14:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©